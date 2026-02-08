2超級助選員！「跨海催票」力挺高市完全執政

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





日本大選進入決戰衝刺！高市早苗不僅獲美國總統川普與台積電董事長魏哲家跨海力挺，國內更有「政壇教父」麻生太郎坐鎮。高齡85歲的麻生頂著皇親國戚的豪華氣場，幫高市催票。從國際巨頭到自民黨老中青三代大集結，這股強大力量能否助高市早苗奪下國會大勝，開啟「完全執政」新時代？

美國總統川普：「高市非常聰明，非常堅強。」

台積電董事長魏哲家：「順帶一提，我是高市女士的忠實支持者，而你在5年前寫的這本書，其實就已經非常支持，也談到台積電。」

日本大選決戰前三天，美國總統川普、台積電董事長魏哲家相繼送上政治大禮，預約高市可望大勝，不只國外，高市還有國內的超級助選員。

自民黨麻生太郎：「高市確實推動了事務，這成了巨大的力量，毫無疑問日本正變得明亮起來，與前任內閣相比，大家難道不覺得，社會氣氛更陽光，更有活力了嗎？。

高齡85歲的副總裁麻生太郎堪稱自民黨的定海神針，拼命為候選人站台，西裝筆挺加上標配的紳士帽，氣場全開，日本前首相安倍就曾稱他是教父。

日本已故前首相安倍晉三：「雖然從澀谷SKY看不見我的老家，但因為麻生副總裁的家很大，所以倒是看得很清楚。」

安倍晉三說的可不誇張，麻生太郎的家世號稱是日本政壇的華麗一族。外祖父是前首相吉田茂，老婆是前首相的女兒，麻生太郎父親也是九州金融界重要人物，握有煤礦開採業，媽媽是財閥，麻生的妹妹信子則嫁入皇室當王妃，麻生太郎家族不只政商關係綿密，還是皇親國戚。

不只大老拚搏，高市受到年輕世代喜愛，少不了大臣助陣。日本防衛大臣小泉進次郎：「就算大家說沒問題，一定會贏的，去年的黨魁大選，我還不是輸了，對吧，無論哪場選舉，都是最後一刻才知道結果。」

高市昔日的手下敗將不惜自嘲，自民黨的魅力新星小野田紀美也扮萌催票。在老中青鼎力相助之下，高市早苗為自民黨揭開，完全執政新時代。

