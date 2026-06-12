2路人遭毒駕撞死…魂斷醫院前！護理師拿照尋人 病患潰堤了

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桃園市昨（11日）晚間發生毒駕車禍，2名路人在等紅綠燈時遭撞身亡，在敏盛醫院前氣絕，根據一名網友的說法，車禍之後，有護理師拿著死者的照片一一詢問病房內的病人，想知道死者是否為其家屬，而其中一名死者的家屬，正好就是隔壁床的阿姨。

一名男子毒駕拒檢，撞死2名路人。（圖／中天新聞）

回顧這起事件，警方11日晚間8時26分執行巡邏勤務時，發現張男駕駛自小客車行跡詭異、疑似危險駕駛，依法示意停車受檢時張男拒檢並高速逃逸，沿途多次闖紅燈、蛇行、危險駕駛，嚴重危害用路人安全，而在進行圍捕時，張男車輛卻失控，撞死2名無辜路人，事後警方更在他車內發現安非他命及吸食器，同時檢測後對毒品呈陽性反應。

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由於事發地點就在醫院前，一名網友昨天深夜在社群平台指出，就在車禍發生不久後，有護理師拿著死者的照片來詢問，想知道他們是不是病患的家屬，結果其中一名死者的家屬，就是她隔壁床的阿姨，阿姨得知消息後忍不住痛哭。

令原PO感到心疼的是，阿姨在得知親人遭遇意外離開人世痛哭，還一直擔心這樣是否會打擾到她的休息，她也提到，自己的家人也從同一條路來送住院用品，若時間再晚半小時，誰也不知道會發生什麼事情。

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