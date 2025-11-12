2車泡水拋錨…又遭救災「AAV7兩棲突擊車」履帶重輾！車主無奈吐這4字

記者陳弘逸／宜蘭報導

重達近23噸的「AAV7兩棲突擊車」挺進災區時，不慎輾毀2輛泡水拋錨的轎車。（圖／翻攝畫面）

受「鳳凰」影響，宜蘭縣多處積淹水災情嚴重，昨晚（11日）國軍出動前往救災；未料，重達近23噸的「AAV7兩棲突擊車」挺進災區時，不慎輾毀2輛泡水拋錨的轎車；被毀的車輛身上，可見戰車履帶輾壓凹痕，車主得知愛車被毀哭笑不得，依舊感謝國軍救災，只說了一句「平安就好」，維修或賠償待災後再議。

被毀的車輛身上，可見戰車履帶輾壓凹痕，車主得知愛車被毀哭笑不得。（圖／翻攝畫面）

氣象署昨晚（11日）發布，超大豪雨特報，宜蘭縣也在範圍內，當晚瞬間時雨量飆破130毫米、24小時累積雨量更突破600毫米；多處積淹水，各單位緊急前往救災，國軍也動員挺進災區。

2車的車頂被戰車巨大履帶輾過，嚴重凹陷慘淪廢鐵。（圖／翻攝畫面）

未料，當晚低窪地區，嚴重淹水，有車輛疑因泡水拋錨，受困路中央，駕駛緊急逃生；國軍出動的「AAV7兩棲突擊車」疑因豪雨視線不佳，加上水淹達1層樓高，當場輾毀2輛泡水轎車，2車的車頂被戰車巨大履帶輾過，嚴重凹陷慘淪廢鐵。

面對愛車泡水拋錨，又被救災戰車輾過；2名車主哭笑不得，只說一句「平安就好」，仍感謝國軍救災，待災後再商討維修、賠償或報廢問題。

