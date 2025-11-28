2車追撞再連環撞7機車！7人受傷送醫 10歲男童手骨折

台南永康區大灣路和北興路口，11月28日傍晚發生嚴重連環車禍，兩部汽車在路口追撞後，其中一輛失控車輛衝撞了7部機車及1部汽車，造成7人受傷送醫。傷者中包括一名10歲男童右手骨折，以及一位80歲老翁肢體撕裂傷，所幸所有傷者均無生命危險。

兩部轎車在路口追撞，又失控暴衝撞上機車，總共7人受傷倒地。（圖／TVBS）

監視器顯示，一輛白色轎車在路口打方向燈準備待轉時，突然被後方一輛銀色轎車撞上，導致車輛失控向前衝撞。白車先是撞上對向一部機車，隨後又改變方向，直接衝向機車停等區，造成7部機車全數倒地。一位當事受傷騎士表示，原本以為肇事車輛會停下，沒想到對方竟然從另一個方向再次撞過來，撞倒了停在路邊的多部機車。

廣告 廣告

簡姓女子當時正載著10歲兒子放學回家，她目睹了整個事故過程，不只自己受傷，兒子也右手骨折，送醫包紮。完全沒想到汽車會突然「回馬槍」，導致多輛機車倒成一團，車殼嚴重損壞，路邊一輛停放的汽車也受到波及。另一位受傷騎士表示，看到肇事車輛原本停在路邊，卻突然間踩油門加速，可能是想要轉彎。一名傷者家屬則提到，傷者的腳部已經縫合，情況有所好轉。

失控撞向7部機車和1部路邊車輛，傷者年紀最小10歲男童，右手骨折。（圖／TVBS）

這起連環車禍發生在11月28日下午5點多，正值下班尖峰時段。據了解，64歲李姓駕駛疑似未注意前方待轉的汽車，從後方撞擊，導致61歲呂姓駕駛失控。警方確認兩位駕駛都沒有酒駕情形，但這起事故造成其他8部車輛受損。除了10歲男童右手骨折外，80歲劉姓男子也受到肢體撕裂傷。

連環車禍導致7人受傷，其中一位80歲老翁肢體擦挫傷，兩名汽車駕駛均無酒駕。（圖／TVBS）

永康分局副分局長謝貴琳表示，事故共造成7人受傷，所有傷者均已送往醫院救治，目前無生命危險。救護人員到場後立即為多名倒地民眾進行包紮及骨折部位固定，並分批送醫。傷者中還有一位43歲女子左鎖骨變形。警方目前正積極製作筆錄，以釐清這起連環車禍的肇事責任。

更多 TVBS 報導

600萬卯兔星君神尊「找回來了」！ 3賊撞壞國寶 陳啓村親現身

獨／跨足中南部！ 賊赴高雄偷車「騎回雲林」 再竊汽車躲台南

這什麼！駕駛撞11部機車 警車搜喪屍煙油

「祖孫三代」3貼機車遭逆向貨車撞 嬤掉澄清湖釀2死

