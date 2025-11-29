2軍人騎機車遇死劫！ 高雄海巡士兵、台東志航基地士官遭撞亡
兩名志願役軍人接連發生致命車禍，引發社會關注。台東空軍志航基地23歲許姓士官在11月29日早上休假返家途中，騎乘機車與左轉的貨車相撞，送醫不治。高雄林園區則在11月28日晚間發生另一起悲劇，海巡署第五岸巡隊21歲陳姓士兵收假回營時，機車與左轉轎車擦撞，同樣不幸身亡。兩起事故都發生在路口轉彎處，再次凸顯機車騎士在道路上的脆弱性。
台東事故現場一片狼藉，機車車頭與車殼被撞得支離破碎。目擊民眾表示，聽到很大的聲音後趕緊出來查看。肇事的72歲柳姓貨車駕駛表示，他正在左轉時，對向機車快速撞來。這名不幸罹難的許姓士官在空軍志航基地地勤修復單位服役約2至3年，事發當時正值週六早上休假返家。臺東分局第五組長陸金銘表示，許姓騎士送醫後仍不治身亡。
高雄的事故同樣慘烈，白色休旅車左轉進入巷子時，對向一輛機車直衝而來，撞上車尾後彈飛，撞擊民宅外牆。目擊民眾描述現場機車零件散落一地，可見撞擊力道之大。轎車右側車窗玻璃全毀，正面擋風玻璃出現大凹洞，車內50歲夫妻嚇得不知所措。港埔派出所長曾紀豪表示，陳姓騎士送往建佑醫院救治後宣告不治，林姓駕駛酒測值為0。這名21歲陳姓士兵是海巡署第五岸巡隊的志願役一兵，事發時正在收假回營途中。警方懷疑轎車轉彎時未禮讓直行車，已依過失致死罪移送。
這兩起奪命車禍都發生在路口轉彎處，且罹難者皆為騎乘機車的軍人。這些悲劇再次提醒大家，機車騎士面臨「肉包鐵」的危險處境，道路安全意識不容忽視。
更多 TVBS 報導
3萬掰了？國軍薪資規畫曝光 3類官兵加薪最高月增1.36萬
返家途中遇劫！台東貨車左轉猛撞機車 20歲軍人傷重死亡
關稅收入太可觀！川普：未來數年有望「免徵所得稅」
國軍人事異動！唐華轉任國防大學校長 蔣正國接任海軍司令
其他人也在看
騎車上班過彎卻直衝路樹！ 撞擊巨響 騎士傷重亡
台中市 / 綜合報導 台中霧峰發生死亡車禍，一名46歲的周姓男聯結車駕駛，清晨5點多騎機車上班，過彎時他沒有順著路騎，而是直直往人行道上的路樹猛撞，撞出劇烈火花，人車更因此分離慘摔，附近民眾聽到撞擊聲，趕快拿著三角錐出來指揮交通，同時報警求救，男子傷勢嚴重，被緊急送醫，搶救後傷重不治。機車過彎卻沒有順勢往右轉，直直撞上人行道上的路樹，機車猛撞噴出火花，人車分離，騎士滾到馬路上。車禍發生在清晨5點多，天色微亮，當時機車騎士撞上路樹後，傷勢嚴重倒在馬路上，附近居民聽到碰撞聲趕快出來看，擔心二次碰撞，他搬出三角錐，幫忙指揮交通。附近居民說：「聽到聲音不正常我就出來看，拿三角錐擋著，跟指揮交通，等到救護車來，我就交給他們。」車禍地點在台中霧峰區的環河路一段，警方到現場發現，撞車的是一名46歲的周姓男騎士，當下已經沒有生命跡象，緊急將他送醫搶救，卻還是傷重不治。員警說：「不好意思。」騎士撞車時，手機噴飛出來掉地上，不知情的朋友打電話給他，員警接起電話，告訴對方這個壞消息。台中霧峰分局交通分隊小隊長蕭鑫奇說：「事故地點不明原因，碰撞人行道路緣，後撞擊路樹。」警方調查，周姓男騎士是聯結車駕駛，當時他騎車去上班，卻不明原因撞上路樹，會報請檢察官抽血檢驗，釐清是否有酒駕。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
員林撞完溪湖撞! 誇張駕駛酒駕一夜兩撞都肇逃
中部中心 / 李文華 彰化報導彰化員林市區26日晚間，發生一起肇逃車禍，一輛休旅車在路邊猛撞兩車後肇事逃逸，車牌遺留在肇事現場，沒想到，闖禍駕駛一路往溪湖方向開，又撞上另一名機車騎士也肇逃，警方通知肇事駕駛到案說明，經酒測超標涉嫌酒駕，被依公共危險及傷害罪函送法辦。肇事酒駕駕駛員林撞完後 在溪湖又撞上一名義交後肇逃 警方通知到案說明 依法送辦。（圖／翻攝畫面）黃色轎車在路旁倒車，才正準備起步，後方一輛休旅車砰的一聲撞過來，撞擊力道之強大，肇事車輛保險桿連帶車牌也噴飛。影片另外視角曝光，休旅車猛撞轎車又推撞另外一輛車，波及兩車後，竟然肇事逃逸。救護車緊急到場，因為車禍還造成一名駕駛頸椎不適送醫，車禍發生在26日晚間10點多彰化員林，巨大撞擊聲響，鄰居都出來查看肇事駕駛闖禍後 車牌保險桿還留在原地 接著逃往溪湖後又撞人肇逃。（圖／翻攝畫面）撞車後落跑，駕駛把車開到哪裡呢？原來他一路往彰化溪湖的方向開去，就在溪湖交流道旁，又撞上一名50歲的機車騎士，造成騎士手腳擦挫傷，救護車將傷者送醫觀察，駕駛從晚間10點28分，在員林撞完兩車後，接著又在溪湖肇事，時間已經到11點10分，員林撞完溪湖又撞他都肇逃，警方通知車主到案，對他實施酒測。駕駛酒駕上路，撞了兩輛轎車一部機車，還造成兩人受傷送醫，接下來，將面臨法律責任，替酒駕行為付出代價。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！原文出處：離譜駕駛接連闖禍一夜兩肇逃 酒駕遭法辦 更多民視新聞報導竹北轎車酒駕逆向衝撞電桿 駕駛臉濺血酒測值0.87婦倒車掉進金山磺港漁港 疑不熟路況送醫不治彰化一車撞兩車釀一傷 駕駛涉肇逃 警循線追查民視影音 ・ 1 天前
台中轎車疑酒駕衝撞路旁汽機車 翻覆路中四輪朝天
台中市 / 綜合報導 台中凌晨一輛白色轎車高速衝撞路旁的轎車，隨後又撞擊一旁的摩托車。肇事白色轎車輪軸斷裂，後擋風玻璃噴飛，車內安全氣囊都爆開，直接翻覆在路中間四輪朝天，並且在路面擦出十多公尺的痕跡，可見當時撞擊力道強大。遭撞的轎車則是半邊車身嚴重凹陷，根據 被撞轎車 表示，肇事駕駛為一名年輕女性，車輛翻覆之後女性駕駛自行爬出車外，還在一旁路邊嘔吐，疑似酒駕，隨後肇事車主被救護車送走。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
轎車「迴轉失控」連環撞！ 3汽車.1機車遭殃
高雄市 / 綜合報導 高雄楠梓區，德民路與勇昌街口，今（29）日早上11點多，發生車禍，一輛紅色轎車迴轉失控，先撞到白色車輛，迴轉後又一路撞了兩輛車和一輛機車，騎士和乘客來不及閃，被撞倒擦挫傷，還好人無大礙，現場一團亂，根據了解，駕駛自稱當時是車輛失控，完全沒辦法控制才會釀禍，詳細肇事原因，還有待進一步釐清。紅色車輛迴轉，結果接下來是怎麼回事，駕駛開始失控，先撞上停紅燈的白車，迴轉後，又再撞路邊車輛尾巴，零件被撞到噴飛，接下來，竟然又再往前撞上機車和汽車，騎士和乘客當下有回頭看，但已經來不及閃就被撞倒地。另一個角度來看，當時紅色轎車，開出來要迴轉，先擦撞車輛，接著迴轉後開始往右偏，整輛車繞來繞去，一共撞了三輛汽車，一輛機車，而機車騎士乘客遭撞，都有擦挫傷。車禍現場一團亂，紅色轎車車頭嚴重毀損，雨刷還在刷，是駕駛沒有注意，還是操作不慎，目擊民眾說：「紅色的車往這邊來，撞到一台，前面又撞到機車，又再撞到最前面還有一輛汽車，摩托車的(騎士.乘客)有受傷。」車禍意外發生在高雄，楠梓區德民路與勇昌街口，今（29）日早上11點多，39歲的林姓男駕駛，開車由德民路往東方向迴轉往西，結果卻不明原因，失控撞擊在勇昌街，停等紅燈的汽機車，高雄楠梓分局交通組組長許晉瑋說：「現場對駕駛人酒測皆無飲酒情事，詳細肇事原因，仍由交通大隊分析研判。」駕駛一個迴轉，大失控，一連撞了共4輛汽機車，還好遭撞的騎士和乘客，只有輕傷，送醫後沒有大礙，但真的嚇壞在場用路人，警方表示，駕駛自稱當時是車輛突然失控，至於詳細肇責，還有待進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 33 分鐘前
轎車連撞3車！騎士閃不及追撞傷 駕駛徒步逃逸
台南市 / 綜合報導 台南永康小北路，今(28)日清晨發生一起肇逃車禍，一輛轎車自撞路旁三輛車及店家餐飲設備，後方騎士因為來不及閃避又追撞轎車車尾受傷，沒想到闖禍駕駛沒關心騎士傷勢，竟然企圖開車逃逸，發現車開不了直接下車徒步落跑，現在警方調閱沿線監視器，要追查他的行蹤及他的責任。 轎車直行失控偏移，撞上路旁停放的轎車，再猛撞貨車，接著推撞前方汽車，轎車當場打橫，後方騎士來不及閃避，追撞上去後倒地，騎士受傷搖晃爬起來，到一旁分隔島坐下，沒想到肇事駕駛沒有上前關心，反而打算開車逃逸。記者VS.附近民眾說：「(他在踩油門了)，對，對，他硬要落跑。」闖禍後他發現車子無法開了，拿了東西就下車，徒步落跑，他一路步行來到轉角處，走進巷內內，當作什麼都沒有發生過。附近民眾說：「撞到的時候我們報警，他都沒下車，車尾燈，他的車尾燈就亮了，我看他要走了，那個騎士還坐在車後面，我喊叫騎士走，車能發動不能開了，不能開之後他就下車，往那邊去了。」事發在台南永康區小北路，車禍現場一片狼藉，肇事轎車撞成廢鐵，安全氣囊爆開，被波及的車輛也很慘，板金凹陷車殼碎片四散，第一台被撞的白色轎車，整個輪胎甚至掉出來。記者VS.被波及車主說：「(你的車是停在家門前)，對啊，對。」被波及車主說：「他撞完之後就落跑了，後來警察有去找他的樣子。」駕駛連撞路旁3輛車，包括店家的餐飲設備，撞成這樣還有騎士受傷，肇事駕駛是酒駕？疲勞駕駛？還是有其他原因？轉身落跑後又去了哪？警方調閱沿線監視器，追查駕駛行蹤，人跑了但肇事逃逸責任跑不掉。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 8 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 4 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 1 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 1 天前
睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。 在睡眠中猝死 大多源於心律不整 根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。 預防夜間猝死 日常心臟保健 雖然睡眠中猝死聽起來常春月刊 ・ 1 天前