2軍人騎機車遇死劫！ 高雄海巡士兵、台東志航基地士官遭撞亡

21歲海巡士兵收假遇劫，與白色休旅車發生碰撞，整個人彈飛，重傷身亡。(圖／TVBS)

兩名志願役軍人接連發生致命車禍，引發社會關注。台東空軍志航基地23歲許姓士官在11月29日早上休假返家途中，騎乘機車與左轉的貨車相撞，送醫不治。高雄林園區則在11月28日晚間發生另一起悲劇，海巡署第五岸巡隊21歲陳姓士兵收假回營時，機車與左轉轎車擦撞，同樣不幸身亡。兩起事故都發生在路口轉彎處，再次凸顯機車騎士在道路上的脆弱性。

21歲海巡士兵收假遇劫，與白色休旅車發生碰撞，整個人彈飛，重傷身亡。(圖／TVBS)

台東事故現場一片狼藉，機車車頭與車殼被撞得支離破碎。目擊民眾表示，聽到很大的聲音後趕緊出來查看。肇事的72歲柳姓貨車駕駛表示，他正在左轉時，對向機車快速撞來。這名不幸罹難的許姓士官在空軍志航基地地勤修復單位服役約2至3年，事發當時正值週六早上休假返家。臺東分局第五組長陸金銘表示，許姓騎士送醫後仍不治身亡。

廣告 廣告

高雄的事故同樣慘烈，白色休旅車左轉進入巷子時，對向一輛機車直衝而來，撞上車尾後彈飛，撞擊民宅外牆。目擊民眾描述現場機車零件散落一地，可見撞擊力道之大。轎車右側車窗玻璃全毀，正面擋風玻璃出現大凹洞，車內50歲夫妻嚇得不知所措。港埔派出所長曾紀豪表示，陳姓騎士送往建佑醫院救治後宣告不治，林姓駕駛酒測值為0。這名21歲陳姓士兵是海巡署第五岸巡隊的志願役一兵，事發時正在收假回營途中。警方懷疑轎車轉彎時未禮讓直行車，已依過失致死罪移送。

台東空軍志航基地許姓士官休假返家遭撞亡，貨車司機左轉發生碰撞，機車車頭支離破碎。(圖/TVBS)

這兩起奪命車禍都發生在路口轉彎處，且罹難者皆為騎乘機車的軍人。這些悲劇再次提醒大家，機車騎士面臨「肉包鐵」的危險處境，道路安全意識不容忽視。

更多 TVBS 報導

3萬掰了？國軍薪資規畫曝光 3類官兵加薪最高月增1.36萬

返家途中遇劫！台東貨車左轉猛撞機車 20歲軍人傷重死亡

關稅收入太可觀！川普：未來數年有望「免徵所得稅」

國軍人事異動！唐華轉任國防大學校長 蔣正國接任海軍司令

