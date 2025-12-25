2輕軌+環狀線 42小時不打烊

因應近期社會治安事件，新北捷運公司昨日凌晨在環狀線大坪林站進行多重災害模擬演練，強化捷運維安防護。 （ 新北捷運公司提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市跨年活動「閃耀新北一三一四跨河煙火」預期將湧現大量人潮前往淡水、八里，新北捷運公司廿五日宣布，淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線卅一日起連續營運四十二小時不打烊。除強化運能調度外，因應近期社會治安事件，新北捷運公司廿五日凌晨在環狀線大坪林站完成「多重災害模擬演練」，模擬列車內發生歹徒隨機持刀攻擊及投擲煙霧彈情境，展現維護大眾運輸安全能力。

新北捷運公司表示，配合跨年煙火施放人潮疏運，淡海輕軌將於卅一日採取分階段營運模式調整，下午三時至五時，將加發藍海線班次以提升前往漁人碼頭之運能；下午五時至晚間十一時重點疏運時段，濱海沙崙站至崁頂站區間改以公車接駁服務，以利列車調度使用，接駁車班距約五至八分鐘。

接著進入跨年深夜至元旦清晨，淡海輕軌全線與安坑輕軌均維持三十分鐘一班車；環狀線亦配合通宵運行，深夜十一時至凌晨一時班距約十二分鐘，凌晨一時至六時班距約十五分鐘，確保參與跨年活動的民眾能順利返程。

捷運局指出，並為因應近期社會治安事件，加強大眾運輸系統的安全防護，捷運公司廿五日凌晨在環狀線大坪林站完成「多重災害模擬演練」，演練模擬列車發生歹徒隨機持刀攻擊及投擲煙霧彈之極端危安情境，驗證行控中心緊急應變機制、警消單位的迅速支援，及「旅客互助自主防衛」的落實。

新北捷運公司強調，透過與警察局新店分局、交通警察大隊、消防局及台北捷運公司等單位的跨界聯防，築起堅實的安全防護網；並呼籲跨年期間人潮眾多，請旅客搭乘時留意周遭狀況，若發現異常人事物，請立即使用車廂對講機通報或通知站務人員。