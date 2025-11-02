2逃兵役男看陳零九被逮心慌 自首個花20萬閃兵遭起訴

「閃兵集團」越燒越大，除了先前看藝人王大陸被逮新聞嚇得自首逃兵的知名線上家教平台「超詳解examking」創辦人蔣矩任外，新北地檢署近日再追加起訴2名看到藝人陳零九等人被逮補而自首的逃兵役男。（圖／報系資料照）

「閃兵集團」越燒越大，除了先前看藝人王大陸被逮新聞嚇得自首逃兵的知名線上家教平台「超詳解examking」創辦人蔣矩任外，新北地檢署近日再追加起訴2名看到藝人陳零九等人被逮補而自首的逃兵役男，加上近期赴地檢署、警局自首的藝人唐振剛與兩名素人，已共有6人自首，統計已被起訴、拘提或自首到案的，共有39名役男涉逃兵。

檢方調查，「閃兵集團」首腦陳志明民國105年起就以協助役男逃兵為主業，113年5月21日起他因涉及其他案件被通緝，改叫手下李名宸協助帶役男看診等事宜。李姓男子、卓姓男子分別找上陳志明以20萬元代辦閃兵，但李男逃兵失敗、在今年2月26日檢查被認定「無高血壓」，卓男體位則從「常備役」變更為「複檢過程中」或「體位未定」。

廣告 廣告

閃兵案爆發後，李男、卓男直到看到王大陸、陳零九等藝人陸續被逮，自知難逃法網便自首逃兵。地檢署認為兩人是依法應服兵役的役男，卻參與不正當方式逃兵，損及國家徵兵制度公平性，考量兩人未經查獲就主動自首，詳實供述犯行，並積極配合偵查，顯見其悔悟之意甚深，自首為法律所鼓勵行為，對案件偵辦及釐清整體犯罪脈絡助益甚大，依妨害兵役等罪起訴，但建請給予緩刑宣告。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

名古屋26年懸案偵破！32歲人妻慘遭殺害 凶手竟是尪「高中女同學」

粿粿、范姜生產費延燒 鄭家純揭「月子中心業配」內幕：全額免費少見

黑心餐廳拿活貓入菜！被控現場宰殺後煲湯 當局急查勒令停業