2連霸！ 世界大賽G7道奇超狂逆轉勝1／道奇二連霸！ 大谷翔平再奪冠、山本由伸MVP
關注美國職棒消息，道奇和藍鳥隊在世界大賽激戰到第七場，兩隊投手都總動員，其中，道奇靠著羅哈斯（Miguel Rojas）陽春砲在9局上扳平，而山本由伸則「中0日」後援登板守住局面，最後再靠著11局上史密斯（Will Smith）的超前轟，道奇最終5比4逆轉勝，大聯盟相隔25年再現連霸王朝。
主播vs.球評：「高飛球，很深遠中外野方向，Edman後退，球已經說再見了」。超遠三分砲讓藍鳥球迷尖叫，大谷翔平只休3天，生死戰G7登板就被夯，大場面已經在醞釀。
主播vs.球評：「Gimenez，2好2壞，球真的打中他」。眼睛、嘴巴都有火，這不是熱血運動漫畫，而是電影美國版的角頭，雙方板凳清空，要打起來，但就怕又要打快7小時的比賽，球員收起球棒，改打球，不打人。
接力大谷的飄髮哥Tyler Glasnow也掉分，全世界的道奇迷準備關電視，Muncy大哥拿走遙控器，叫大家先等等，陽春砲追到1分差，九局上道奇沒追平，比賽就結束。主播vs.球評：「滿球數，擊到左外野方向，很深遠，竟然出去了」。
這麼平也可以出去，Miguel Rojas追平轟，道奇想衛冕還沒絕望，但讓他們失望的一幕馬上來，面臨滿壘1出局，被高飛犧牲打就掰掰，勞工之光山本由伸才不要下班。主播vs.球評：「Varsho，球往二壘方向，Rojas將球傳往本壘」。
想跑回再見分，英雄Rojas雷射肩不給機會，但危機還沒完全解除，胃藥先別收進抽屜。主播vs.球評：「高飛球，往左外野方向，Hernandez不停奔跑，Pages也衝過去，Pages」。兩人撞在一起，差點烏龍收場，大家本來腸胃沒事，心臟很好，光看到這一幕什麼病都有了，延長賽另一位勞工代表，連蹲27局的鐵捕Will Smith覺得加班時數夠了。
主播vs.球評：「Smith打出高飛球，左外野，深遠方向，這會改變戰局，球，出去了」。超前轟來了，連棒球之神都眷顧道奇，第11局球迷拜託山本趕快打卡回家，他聽到了，Freeman高舉雙手，山本放下大石頭，道奇5比4逆轉勝奪冠，成為21世紀唯一一支完成連霸的球隊。
