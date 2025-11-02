2連霸！ 世界大賽G7道奇超狂逆轉勝2／旅美2年山本由伸獲世界大賽MVP！ 大谷讚「世界最強」
持續關注美國職棒消息，洛杉磯道奇日本王牌投手山本由伸，今（2日）在世界大賽第七戰完全燃燒，最終勇奪世界大賽MVP，27歲的山本由伸才旅美第2年，卻已經累積無數成就，大谷翔平更大讚學弟是「世界第一的投手」。
洛杉磯道奇總教練Dave Roberts：「山本由伸是Goat，（史上最棒的球員），他是Goat」。說得太好了，山本由伸就是當今棒球界最強投手，「中0日」2.2局0失分，關門成功，把大聯盟當甲子園在投，他也奪下MVP。洛杉磯道奇投手山本由伸：「我沒想到我能夠做到，我很高興，能夠和我的隊友們一起衛冕這座冠軍」。
語氣中充滿感激，山本簡直是勞工之光，世界大賽G2完投9局只失1分，休1天後，G3他在18局大戰也自告奮勇出賽，牛棚熱身，緊接著G6先發6局失1分，G7他又在9局下登場後援，投完比賽，世界大賽累積拿下3勝。
連大谷翔平都膜拜，可見Yamamoto讓世界看見什麼叫刻苦耐勞的王牌，世界最強投手當之無愧。山本由伸：「首先，我對道奇隊今天（11/2）能夠以世界冠軍的身份結束比賽，感到一種成就感和喜悅，我之所以會這樣開心，是因為我表現的也算不錯，而且每一位球員都是全力以赴」。
成功不必在我，但山本太謙虛，沒有你道奇可能就下課了，除了是日本第一人外，還是繼巨怪Randy Johnson後，史上第2位在單一季後賽5勝中有3勝來自世界大賽的投手。Dave Roberts：「這真是前所未聞，我覺得他（山本）有著非凡的意志力，投球動作完美無瑕，還有那種堅定不移的心志，我從沒見過這樣表現的球員，真的沒有」。開香檳狂歡，道奇真的恐怖到了極點，6年奪3冠，他們用金錢打造天賦，更打造出屬於21世紀的棒球王朝。
