2週前才見面！中國23歲女導演「柬埔寨墜樓亡」 國中同學驚：怎麼可能

娛樂中心／許智超報導

中國女導演賴宇晴墜樓身亡。（圖／木蘭國際電影節官網、華語獨立影像資料館）

23歲中國女導演賴宇晴，日前在柬埔寨金邊市拍攝短劇期間不幸發生墜樓意外，頭部與身體遭受重創，最終搶救無效於1月2日身亡。消息曝光後，火速登上微博熱搜，引發中國網友討論，而賴宇晴的友人與同學都感到非常震驚，直呼「怎麼可能是她？」

綜合陸媒和外媒報導，警方報告指出，賴宇晴去年12月30日凌晨0時30分，在金邊一處民宅一樓墜下，被送往醫院救治，於1月2日宣告不治。醫院出具的死亡證明顯示，死者因頭部與身體遭受嚴重撞擊而身亡。案發民宅一樓為房東自住，二樓及三樓為出租房。

監視器畫面顯示，12月29日晚間11時22分左右，一名法國男子回到住所打開院門時，賴宇晴正站在門外，隨後她被帶入屋內並進入樓上居住區，至30日凌晨0時30分左右，監視器到樓上有人交談聲，其後死者從高處墜下，一名印度男子與一名中國女子隨即下樓查看並扶起傷者。

警方確認，案發時與死者相識的兩名友人（印度男子及中國女子）在同一樓層，案發後兩人被帶往刑事警察局協助調查。警方還在案發現場欄桿上採集到指紋痕跡，作為後續調查證據之一。

中國女導演賴宇晴墜樓身亡，朋友發出聲明證實。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，賴宇晴的朋友們也發出聲明，證實其墜樓離世，提到警方針對墜樓案進行更詳細的調查，呼籲外界尊重家屬的意願，不相信謠言不謠傳，不猜測未經證實的事情，請給予家屬和親友必要的空間和尊重，若有進一步發展，將會在合適的時間告知大家。

此外，當朋友與同學得知賴宇晴的死訊後，反應都是「怎麼可能是她？」其中一名與她相識多年的國中同學鍾先生受訪時透露，事發兩週前，賴宇晴才在北京與老同學見面，看起來狀態良好，還很興奮地分享自己近期完成的藝術作品與未來計畫，「她一直是很積極、很開朗的人，不像會輕易放棄生命的那種性格」。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

