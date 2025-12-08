2週大男嬰急性心臟衰竭！醫揭新生兒「心臟血管未閉合」恐肺高壓猝死

一名出生僅2週、體重約3.5公斤的新生兒，因有明顯心雜音，經檢查發現，寶寶有一條約3.5毫米的開放性動脈導管未能自行閉合，導致左心室擴大、二尖瓣中重度閉鎖不全，同時伴隨心肌酵素上升、心臟功能下降，屬急性心臟衰竭。醫療團隊隨即安排心導管封堵術，歷時兩個多小時便順利完成，術後恢復良好且未出現併發症。如今寶寶已滿5個多月，生長發展正常。











奇美醫院兒科部兒童心臟科主任陳俊宇表示，開放性動脈導管（PDA）屬於先天性心臟病的一種，發生率約為千分之一，這條血管原本應在出生後數日內自然閉合，若未正常關閉，血液便會異常分流，增加心臟負荷，可能出現急性心臟衰竭、呼吸急促、食慾變差、體重無法增加，甚至反覆發生肺部感染等症狀。

新生兒PDA發生率約千分之一



陳俊宇說明，動脈導管是胎兒時期連接肺動脈與主動脈的血管，正常在出生後前3天約95%會自行閉合，滿月前更有99%以上會關閉；但仍有約千分之一到兩千分之一的孩子因血管過大、早產或感染等因素，使導管長期未閉。若導管直徑達3毫米以上，就屬「巨大型PDA」，容易造成心臟負擔與衰竭，因此必須及早介入治療。

陳俊宇提到，此症若未及時介入治療，長期下來恐導致更棘手的併發症，包括肺動脈高壓、心室肥厚，嚴重時甚至可能引發心臟衰竭或猝死，錯過最佳治療時機。但隨著醫療技術進步，目前已可使用「心導管封堵術」，以微創的方式取代傳統的開心手術，不僅傷口小，且復原時間較快。





心雜音、暈厥易喘應檢查心臟



陳俊宇提醒，若是孩子有心雜音，或是有暈厥、容易呼吸喘、家族有猝死或是心臟病史等，建議安排詳細心臟檢查，透過心電圖及心臟超音波檢查，可清楚診斷是否有「開放性動脈導管」或其他心臟結構異常。

陳俊宇說，該名新生兒手術過程採用局部麻醉搭配鎮定藥物使用，無全身麻醉和插管，約2個多小時即順利完成手術，傷口僅為鼠蹊部1個針孔大小，術後恢復良好也未出現血管狹窄、栓塞器移位或殘餘血流等併發症。目前寶寶已滿5個多月，體重穩定增加中，生長發展良好。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為2週大男嬰急性心臟衰竭！醫揭新生兒「心臟血管未閉合」恐肺高壓猝死