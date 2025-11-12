「前科犯竟成超商店員，盜走近300萬元黃金！」一名35歲許姓男子利用超商貨到付款漏洞，訂購大量黃金飾品卻私吞變賣。監視器畫面顯示，他清晨時分未穿制服、持美工刀拆開154件包裹，致使加盟主曾先生損失慘重。曾先生感嘆萬萬沒想到，有一天報警要抓的竟是自己員工，將近300萬元的損失也讓他難以承受！警方表示，許男已到案坦承侵占行為，依業務侵占罪嫌將其函送，但總公司向加盟主表示督導不周，這筆損失恐怕還要先自己承擔。

2週訂154件貨 超商店員侵占包裹＋營業額，近300萬。(圖／民眾提供)

廣告 廣告

台中一名超商加盟主，竟遭到店員以假訂包裹貨到付款方式，等貨物到店後，再偷偷拆開包裹拿走商品變賣，侵占將近300萬，只能怒報警，但對方做筆錄雖坦承犯案，也被依業務侵占函送，但對於金流交代不清，總公司表示是加盟主督導不周，恐怕得吞下這筆賠償，讓加盟主相當失望。

許姓男子於8月應徵到超商工作，才上班3天就要求預支薪水3000元。(圖／民眾提供)

這名許姓男子於8月應徵到超商工作，才上班3天就要求預支薪水3000元。到了10月，他開始以父親名義在蝦皮平台訂購多筆黃金飾品，選擇超商貨到付款方式。監視器畫面記錄，10月24日清晨5點14分，一名全身穿黑衣的男子，雖是超商店員但未穿制服，用美工刀一一拆開包裹，並丟棄裡面不需要的單據。曾先生表示，這些貨品都沒有掃描入庫，當天就有6件商品不見了。

超商店員但未穿制服，用美工刀一一拆開包裹，並丟棄裡面不需要的單據。(圖／TVBS)

隔日10月25日凌晨4點17分，這名店員再次使用相同手法。他會向其他店員謊稱會拿條碼去繳費，但曾先生認為他根本沒有付款。曾先生說，這名員工是更生人，他曾經歷過苦日子所以願意給對方機會，工作期間表現認真且與同事相處融洽，甚至考慮培養他成為幹部，現在回想這一切都是對方縝密計畫、預謀犯案。

廣告 廣告

店員謊稱會拿條碼去繳費，但曾先生認為他根本沒有付款。(圖／民眾提供)

警方表示，許姓男子已於9日到案說明，坦承侵占行為，但對於變賣地點及金流去向都交代不清，警方只能依業務侵占罪嫌將其函送法辦，總公司也要求曾先生要自付這筆損失，讓曾先生相當失望。

更多 TVBS 報導

猛撞！疲勞駕駛「逆向」衝進服飾店 玻璃碎滿地

超商店長捲款逃了！加盟主抵押房貸177萬填洞 慘被控詐欺

汽車從天而降！日7旬翁誤踩油門 衝破超市墜賣場

昏迷騎士困火場！暖心路人30秒救人 六滅火器撲滅燃燒機車

