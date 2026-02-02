2週27死！日本破紀錄大雪 這地災情最慘重

日本海側下起破紀錄大雪，多地交通癱瘓，更發生不少死傷案件。（圖／photoAC）





日本上（1）月迎來霸王級寒流，日本海側下起破紀錄大雪，多地交通癱瘓，更發生不少死傷案件，今（2）日日本消防廳公布，上月20日起截至今日下午1時30分，全國因暴雪造成的死亡數已有27人，傷者則有290人，其中死傷最嚴重的為新潟縣。

根據日本消防廳災害對策本部公布的最新數據，上月20日起截至今日下午1時30分，全國因暴雪共造成27人死亡，包含北海道3人、青森縣2人、岩手縣1人、秋田縣6人、山形縣1人、新潟縣12人、長野縣1人、島根縣1人；另有290名傷者，包含101重傷及289輕傷，傷情最為嚴重的同樣是新潟縣；此外，共有11棟住家受損。

綜合日媒報導，消防廳尾崎官房副長官提醒，在除雪時要注意水路、流雪溝的確切位置，以免跌落，也請民眾千萬別單獨作業，並請戴上安全帽、使用安全繩等措施，確保自身安全。

防衛省表示，受到青森縣知事的災害派遣申請，已派出陸上自衛隊第5普通科連隊20人進入青森市，將協助獨居高齡人士進行屋頂除雪等作業。目前除了青森縣有成立豪雪對策本部外，新潟縣也在今日中午12時設置豪雪災害對策本部，石川縣、三重縣及鳥取縣的災害對策本部，則是已陸續解散。

