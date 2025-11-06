2選稿主管無新聞專業 學者批不恰當

TaiwanPlus在蔡英文總統任內舉行電視頻道開播記者會，迄今爭議不斷。（本報資料照片）

監察院調查「TaiwanPlus」違失時，證人證述有3位關鍵人物提供選稿方向，但2人沒有跑新聞經驗，另1人政治立場有點偏頗。對此，台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚6日表示，若3位主管均無新聞專業背景，他認為不太恰當，TaiwanPlus應盡快說明當初選任的原因，不過，至昨深夜都未作出回應。

賴祥蔚表示，外國人擔任新聞媒體的一員，能夠檢視新聞使用的英語是否通順、文法是否正確性，若工作涉及新聞編輯，勢必要具備新聞專業，並不是只要會英文的人都可以。

他指出，TaiwanPlus的定位是向國際間宣傳台灣，究竟有沒有真的讓其他國家更瞭解台灣，應該趁此次監察院調查報告出爐之際，一併檢討。尤其肩負類似功能的還有中央社、中央廣播電台、公共電視等媒體，也應該檢討TaiwanPlus是否有需要與這些媒體進行整併，以免高度重疊、浪費資源。

台灣師範大學退休教授曲兆祥則強調，TaiwanPlus的性質與一般商業媒體不同，是公廣集團一份子，利用國家公帑向國際宣傳台灣，所以，新聞報導的立場必須維持中立，儘管這次監察院調查報告未明說編輯室成員組成不恰當，但已點出其實際運作已與它的特殊性質不相符。

他指出，TaiwanPlus也是媒體，使用公共資源傳播，現在監院調查報告出爐，為何國家通訊傳播委員會（NCC）卻好像沒看見？商業媒體管很嚴，面對應該管更嚴的公廣集團卻是如此作為，建議NCC進行調查，不能吃公家飯，卻什麼都不做。

此外，立法院會今將行使4名NCC委員人事同意權，綠營表態全數支持，藍白則待召開黨團大會後再決定，恐全數封殺。