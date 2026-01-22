2遺體合計身中37刀 蘆洲雙屍案今解剖死因、致命傷將曝光

蘆洲逆子廖聰賢手刃雙親37刀，檢警今解剖遺體釐清死因。翻攝畫面

新北市蘆洲區17日晚間發生夫妻雙屍命案，67歲廖姓男子及75歲許姓妻子遭36歲獨子廖聰賢狠砍37刀慘死自家客廳，雖然隔天遺體被發現後，當晚檢警及完成相驗，但為釐清確切致命傷及死因，2人遺體將在今（22日）下午3點，於板橋殯儀館進行解剖。

廖嫌犯後逃亡2天，19日晚間在新莊體育館附近落網，他坦承用開山刀砍殺父親24刀、母親13刀，據了解，2人傷勢集中在後腦、背部及四肢，傷勢全都「深可見骨」，其中許婦頭顱嚴重凹陷，廖男則是手勢有防禦性刀傷，研判曾有奪刀或與兒子產生激烈搏鬥。

據檢警透露，現場殘留大量血跡，警方鑑識人員採證時幾乎「無處落腳」，雖提體在經過相驗後，大致看出身上刀傷數量，但為了釐清更確切的死因及致命傷，檢警選擇在今日下午解剖遺體。



