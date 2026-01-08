2部長遭中國列頑固台獨分子！陸委會回應了

▲2部長遭中國列「頑固台獨分子」，陸委會副主委梁文傑批中國要恫嚇台灣人民製造寒蟬效應。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 中國國台辦昨日將內政部長劉世芳、教育部長劉世芳列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，陸委會副主委梁文傑今（8）日痛批中國要恫嚇台灣人民製造寒蟬效應，並喊話在野黨，中華民國的公職人員就是要捍衛中華民國的存在，不管誰執政都是這樣。

陸委會今日例行記者會上，媒體關注國台辦將劉世芳、劉世芳列為「台獨頑固分子」一事，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，中共的目的當然就是要恫嚇台灣人民製造寒蟬效應，特別是他們這一次列了專門承辦國安案件的陳舒怡，她辦的國安案件這個抓的匪諜有躲在藍營裡面、有躲在綠營裡面的都有。

梁文傑說，昨天國台辦在宣布，要把鄭英耀跟劉世芳，還有陳舒怡列入的時候，立法院正在審國安法，我在這個立法院的委員會裡面，那很多立委擔心我們推動的國安法修法會侵害自由，但是中共就正好在這個審國安法的時候就宣布，而且是宣布他要制裁承辦國安案件專門抓共諜的檢察官，昨天大聲捍衛言論自由的這些委員，對這個事情沒有一個人表示意見，「在我看來就是捍衛自由講得很大聲，但是捍衛國家安全卻一句話都沒有」，他覺得國家安全這個是需要台灣全民的支持，這個東西不分政黨，今天他可以去制裁抓匪諜的檢察官，明天他就可以制裁盼匪諜的法官，這個是絕對不能容忍的。

梁文傑表示，雖然某些政黨的某些人是已經不把捍衛中華民國當成目標了，但是現在的中華民國的官員、公職人員就是要捍衛中華民國的存在，不管誰執政都是這樣，未來也將會這樣。

