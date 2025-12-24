2間寶雅相距不到30公尺「招牌顏色不同」官方解答

美妝百貨「寶雅」在全台共有400多家門市，有位嘉義網友日前在一處大馬路口直擊，短短不到30公尺的距離竟然開了2間大型的寶雅，特別的是其中一間的招牌是粉紅色，和常見的桃紅色不一樣。貼文掀起討論，也釣出官方親自解釋，粉色招牌的店面主打美妝，販售的保養、美妝品牌會比一般店型還多；招牌寫上「HOME」，代表店內有販售家居類商品。

一名網友日前在Threads上傳影片，他在嘉義新民路、興業西路的交叉路口，發現兩側相隔不到30公尺的距離，竟然開了2間大型的寶雅，仔細看發現，其中一間是常見的桃紅色招牌，另一間則是粉紅色招牌。

原PO好奇，「為何2間店開得這麼近，還是此寶雅非彼寶雅？」貼文引發許多討論，知情的網友留言笑說，「其中一間女生進去一小時，另一間女生進去3小時」、「粉紅色寶雅是偏向專賣美妝產品，桃紅色的店面有美妝和家居。」

貼文也吸引到寶雅官方小編親自說明，經典桃紅色招牌屬於一般店型，生活雜貨及食品類選擇較齊全，全家大小的需求都可以在店裡一站購足，招牌有「HOME」代表有居家用品類的商品。

寶雅表示，粉色招牌的店家則是以美妝概念打造的，販售的美妝、保養品牌會比一般店型多，如果想找美妝商品可以在這類型店面選購。

