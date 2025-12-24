2間寶雅相隔30公尺 為何招牌顏色不同？官方解答了

生活中心／倪譽瑋報導

連鎖生活百貨寶雅在台灣有許多分店。有民眾在嘉義目擊，兩間寶雅門市距離不到30公尺，一家的招牌是淡粉色，一家是深粉色，好奇寶雅招牌顏色差別的用意，不少網友也跟著問「為什麼寶雅有兩種招牌顏色？」吸引官方小編出來解答，淡粉色是「POYA Beauty」店內賣美妝用品較多、深粉色是一般寶雅門市。

嘉義寶雅門市開很近、招牌也不同 掀起熱議

日前有網友在Threads發文提問，見到2間大型寶雅開得很近、距離不到30公尺，但店家的招牌顏色卻不一樣，一家是以淡粉紅色為主、另一家則是深粉紅色，該網友好奇「此寶雅非彼寶雅？」貼文底下，不少網友也疑惑「同區居民路過，這個問題我前天也有仔細研究」、「我想知道」。

廣告 廣告

內行人表示，招牌顏色象徵賣的商品有差異，「不一樣，桃紅的是項目完整的，粉色主打妝品」、「粉紅色寶雅是偏向於專賣美妝的（沒記錯的話），桃紅色寶雅是家居+美妝！」也有在地人指出，原PO貼出的寶雅應是在嘉義新民路、興業西路的路口「淺粉色新開的，深粉色要拆了」、「舊的再不久就要被拆掉了」。

為什麼寶雅招牌顏色不同？官方小編解答

對於寶雅的深粉色、淡粉色差異，寶雅官方小編親自說明，確實是賣的東西不同，深粉色（經典桃紅色）是一般的寶雅店型，生活雜貨及食品類選擇較齊全；招牌上有「HOME」代表有賣家居用品類。

另外，淡粉色（粉色）是以美妝概念店打造的「POYA Beauty」店，店內美妝、保養品牌會比一般店型多「如果想要找美妝商品記得可以來看看。」同樣，招牌上有「HOME」表示該POYA Beauty是複合店，有賣家居用品類的商品。

小編解說，寶雅招牌顏色差別，主要是店家賣的商品不同。（圖／翻攝自寶雅Threads）

更多三立新聞網報導

台灣成為矽島！2025年人均GDP「超車中國、韓國、日本」

搭飛機勿穿「這類衣服」 大票苦主秒被安檢帶走

《大濛》話題熱度高 PTT電影版「禁止討論」原因曝

副作用低！研究揭便祕新療法 不用吃藥「直接震出糞便」

