2阿嬤「搭客滿公車」沒學生讓座！他嘆可悲被嗆歪 身分曝光尷尬了

大眾運輸工具讓座問題近年來屢屢登上媒體版面，優先席讓座與否更是爭議四起。新北林口一位公車司機近日行車時發現，車上客滿至少有30位學生，沒想到有2位阿嬤上車時，完全沒有人要讓座，阿嬤們只能一路站著搭車，讓司機相當擔心，「真心替自己的未來感到可悲」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」發文表示，他在上班時段開公車時，車上客滿坐了至少30位學生，之後一位77歲阿嬤和80多歲的阿嬤上車，沒想到完全沒有學生肯讓座，剩下2位老人站著搭車，讓原PO相當無奈，「真心替自己的未來感到可悲」；原PO提到，自己以前會喊話請乘客讓座，不過也是沒有效果，「你們大家老了要多保重啊！世代不同了，讓座可能的不是光榮的事情吧！沿路只能替老人家擔心」。

對此，許多網友紛紛回應，「現在的社會確實是每下愈況，我們也只能盡量的從自我做起，我不管有多疲累，只要看到老弱婦孺我都會讓座的」、「我跟先生也有發現現在學生普遍不讓座，真的為現在的家庭教育感到憂心」；但也有人質疑，「那你在車上嗎？怎麼沒有做示範給年輕人看？」、「那你讓位了嗎？要上高速公路是要怎樣讓位？滿了不會等下一班車？不會早點出門？」、「你是司機嗎？你起來讓位給老人，我相信大家就爭先恐後的讓位了啦」。

原PO事後則補充，自己就是駕駛公車的司機，讓不少人笑說，「本文從頭到尾都沒有提到版主是公車司機，腫腫的也不意外啦」、「留言也超好笑，原PO讓位公車就沒人開了啦，下次大哥發文要註明自己是公車司機」。

