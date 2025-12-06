2陸女遊客闖平交道遭撞死！家屬批「只有日文警示」討2800萬賠償金
日本兵庫縣神戶市在今年1月9日發生一起電車意外，2名中國女觀光客在一處平交道等待電車通過時，疑似為了看行人號誌而不慎站到鐵軌上，被山陽電鐵的電車撞上，2人不幸死亡。而根據《鏡報》報導，在近期，2名死者家屬也正式向山陽電氣鐵道公司及列車司機提起訴訟，並求償高達1.39億日圓（約新台幣2,800萬元）的賠償金額，表示平交道警示不清僅以日文標示，才導致2人誤闖危險區域。
據報導，還原事發當下，24歲的楊景文和23歲的張新恰，當天下午2點正在神戶市垂水區的山陽電鐵西舞子站附近的平交道，此時柵欄放下且響起警示音，2人也停下腳步等待，不過根據現場目擊者表示，2人當時站立位置實際上是鐵軌，最終才釀成意外。
根據《鏡報》報導，2名死者家屬於本月5日提出訴訟，指控事故現場僅有日文警示標誌，對外國旅客不夠清楚，懷疑兩名女子因此誤解該處為「候車位置」，並批評山陽電鐵在赴日旅客激增的情況下，未採取必要的安全預防措施，而司機也未盡到注意義務。
