2陸女遊神戶疑「搞錯平交道」慘遭輾斃 家屬不滿求償1.4億

2名女陸客今年1月前往日本神戶市旅遊，疑不熟平交道位置慘被列車輾斃，2名死者的父母今天向神戶地方法院提起民事訴訟，向山陽電鐵及列車運轉士索賠約1.4億日幣（約2千8百萬台幣）。

事發平交道。（圖／翻攝NNN）

《日本新聞網》（NNN）報導，根據訴狀內容，家屬認為，山陽電鐵未妥善確保行人安全動線，導致2名女性在等候通過平交道前方的人行道時，誤入平交道範圍而遭列車撞擊，「本應保障行人安全的設計卻讓人誤入危險區域，相關單位應負起責任。」

這起事故發生於今年1月9日下午約3時50分，山陽電鐵一列從神戶三宮站開往姬路的列車，在西舞子車站附近的平交道撞到2人，警消接獲消息趕到現場，發現是兩名年齡介於20至30多歲的女性，送醫後雙雙不治。事發後山陽電鐵部分路段一度停駛2小時，約5千名旅客受到影響。

日媒曾指出，平交道的南側是一條斑馬線，電車駕駛表示，在事故前「有看到2名女性站在柵欄內側，臉朝著斑馬線的方向」，但想要剎車卻來不及。警方懷疑2人站在平交道內等紅燈，是因為不熟而站錯位置，但當時柵欄早已放下，根本來不及逃造成憾事。

