2陸客景福宮「公然便溺」畫面瘋傳 韓網怒：超出人類底線！

景福宮是南韓知名古蹟，每年吸引大批觀光客，圖為光化門。（圖／翻攝維基百科）

南韓首爾的代表性文化古蹟景福宮，近日再度捲入一場公然的觀光爭議。一段兩名疑似中國大陸籍觀光客，光天化日之下竟在景福宮石牆外圍當眾如廁的畫面在社群平台瘋傳，引爆韓國網友與媒體的強烈憤怒，怒斥此舉完全缺乏對文化遺產的尊重與基本公德心。

一名疑似中國人的男子光天化日下在景福宮牆上大便，遭韓警裁罰。（圖／翻攝Newsis）

光天化日！遊客眾目睽睽下在石牆邊「排泄」

根據《韓聯社》、《JTBC》等韓媒報導，這起令人咋舌的事件發生在11月10日中午時分，地點位於首爾鐘路區景福宮的神武門外圍草叢旁。

網路流傳的影片中清晰可見，一名中年男子在草叢中公然蹲下排泄，手裡還拿著衛生紙；而旁邊一名穿著白褲的女子也做出同樣不雅的動作。兩人起身時，白褲上甚至留有明顯的不明污漬。事發地點鄰近景福宮主要參觀動線，現場遊客絡繹不絕，公然的行徑引發眾人側目與震驚。

目擊者向媒體透露，當時這對男女疑為某大陸旅行團的同行旅客。影片上傳者在社群發文時表示，這段畫面是朋友當日下午親自拍攝並轉傳給他。貼文寫道：「這樣的事竟發生在文化遺產旁，朋友親眼目睹，令人無法接受。」

中國魔術師高雨田在韓國景福宮旅遊時，拍片指控韓國竊取中國文化，也引起韓網憤怒。（翻攝徐坰德臉書）

警方火速介入處置 男子遭裁罰約新台幣千元

景福宮始建於1395年，是朝鮮王朝的正宮，也是南韓國家指定的第117號史蹟，屬於高度受到保護的文化遺產區。在該區域內從事不當行為，恐嚴重違反《輕罪處罰法》，甚至觸犯破壞公物相關條文。

報導指出，景福宮的巡邏人員發現異狀後，立即上前制止了兩人的行為。據後續查證，由於未接獲正式報案，雖然沒有啟動大規模司法程序，但警方已於當日下午3時30分左右，根據相關規定對該名如廁的男子進行裁罰，處以5萬韓元（約新台幣1,059元）的罰金。然而，畫面中的女子最終並未被處以罰則，其具體原因目前尚未公開。

上個月，一名中國女孩在濟州島龍尾海岸（韓國國家級自然保育地）排便，也引發了軒然大波。（圖／翻攝nate.com）

韓國網友群情激憤：已超出底線

這段影片及相關報導發布後，迅速在韓國社群媒體上炸鍋，韓國民眾對此類缺乏公德心的行為表達了極度的憤慨與不滿。網路上批評聲浪不斷，許多人怒吼：「距離不遠就有公廁，為什麼要這樣做」、「韓國的法律只對中國人寬容嗎」、「我們還要袖手旁觀多久？眼睜睜地看著他們把我們的文化資產當成笑話」、「這種行為早已超出人類的底線，無法理解」、「該重新檢討對某些國家的免簽政策了」。

有律師受訪時直言，作為旅客，對當地文化最基本的尊重與禮節應當是底線，不論是何種國籍，在公共古蹟區域進行不當行為都是對他國文化的嚴重褻瀆與挑釁，導遊與旅客都應對在國外發生的不文明行為負起責任。

