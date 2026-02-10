2隻小豬觀音山隧道逛大街！ 動保處找到飼主開罰9千元

當時警方將小豬驅趕至安全區域。（圖／翻攝畫面）





還記得去年11月台64線觀音山隧道內有2隻小豬逛大街的事件嗎？當時更造成車流回堵約2.4公里，而如今新北動保處找到2隻小豬的主人了，林姓飼主表示，當時他委請無動物運送人員專業執照的朋友幫忙運送，未做好防護才會導致豬隻掉下，被動保處依動保法與道路交通管理處罰條例開罰2張罰單，將吃上新台幣9千元罰鍰。

回顧事發經過，蘆洲分局去年11月24日下午3時許接獲報案，八里區台64線快速道路，往東方向觀音山隧道內，傳出有豬隻從車上掉落的事件，隨即派員趕赴現場，發現2隻豬隻，後續與工程單位進行圍捕，將豬隻驅趕至非道路用地，這起事故一度造成東向全線封閉，回堵約2.4公里。

豬隻掉落在觀音山隧道內。（圖／翻攝畫面）

而新北市動保處接獲警方通報，緊急派員到場，將豬隻帶回動物之家安置，經動保處獸醫師初步檢查，除瘀青外，並無其他明顯傷勢，後續更進一步找到豬隻的飼主為林姓飼主。

豬隻從前車後斗掉落，後車差點閃避不急引發交通事故。（圖／翻攝畫面）

林姓飼主到案時表示，自己養豬超過20年，主要做豬隻買賣生意，當天因便宜行事，想減少僱司機費用，請無動物運送人員執照的朋友幫忙載運豬至八里飼養，不料想朋友未受過訓練及參加人道運輸課程，沒有做好防護，豬隻就在快速道路上掉下來，司機卻渾然不知，直到動保處找上門，這才得知豬隻不見了。

動保處指出，依照動保法運送動物，應符合人道運輸原則，除車輛要有適當防護及照護措施外，運送人員必須參加講習課程，考試合格後方能辦理動物運送業務；另由於非洲豬瘟等高度風險動物傳染病，豬隻運輸過程一旦發生動物掉落情形，不僅危及道路交通安全，更可能造成防疫破口，所以運送豬牛等動物依規定須裝設全球衛星定位系統（GPS），以追蹤管制，避免疫情擴散。

動保處用運輸籠將豬隻帶回動物之家安置。（圖／翻攝畫面）

動保處也說，由於林姓飼主所僱用司機不具有動物運送人員證書，車輛也無裝設GPS，違反動物運送管理辦法，依動保法處以新台幣6千元罰鍰，另外所載豬隻掉落依道路交通管理處罰條例處新台幣3千元罰鍰，共計9千元。

動保處最後也提醒，從事動物運輸業者，務必落實車體安全、防護設施、即時追蹤系統，確實做好運輸前後清潔消毒工作，並應上課取得動物運送人員資格，每2年須換證，動保處每年均會辦理動物運送人員講習課程，請從業人員務必注意證件時效前往上課，也請牧場應恪遵規範，勿以身試法。

將豬隻安全運送至動物之家。（圖／翻攝畫面）

