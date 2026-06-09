2青年偷手機被抓！竟遭村民動私刑「脫光衣服→圍毆→遊街示眾」淒慘背景曝光

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印度2名「達利特」青年因涉犯偷竊而遭圍毆、遊街。圖／翻攝自X／@Gulshan57359196

印度旁遮普邦（Punjab）近日爆發一起群眾私刑事件，2名青年疑似偷了一名民眾的手機後遭逮，未料當地村民疑似在得知2人為最低等種姓（Scheduled Caste）後，竟用繩索捆綁2人後再圍毆一頓，甚至把2人拖到村內遊街示眾，也讓影片在網上瘋傳後來立馬引發當地民眾一片撻伐。

青年偷手機遭逮 當場被圍毆、遊街示眾

根據NDTV、旁遮普新聞（Punjab Newsline）等印度媒體報導，這起偷竊事件發生於旁遮普邦斯里穆克特薩爾薩希布區（Sri Muktsar Sahib），一名男子薩尼（Varinder Sahni）6日上午正出發準備為同事送餐，沒想到途經喬拉德村（Jhorar）時，竟遭2名騎機車的青年搶走手機，氣得他立馬報警求助。

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不料，當地居民阿夫塔爾（Avtar Singh）得知此事後，還成功認出2名青年，而薩尼和同伴也隨即前往喬拉德村，並在村內村務委員會中心內找到2人。2名青年見狀後發現不對勁，立馬逃到附近田地，引發村民追趕，雙方也在過程中發生扭打。

怎料影片曝光後案情卻出現大反轉，只見2名青年被當地村民逮捕後，非但慘遭圍毆，還被押著遊街示眾。其中1名青年的母親更控訴，當天兒子正在家中睡覺，沒想到一群騎機車的男子來到家門前後，就把兒子從家中擄走，雖然她曾試圖制止，但母子倆最後都被打了一頓，而兒子則被拖出家門外，甚至被迫脫掉衣服、在半裸狀態下被遊街示眾後，後來才被捆綁。

2名青年被脫光後遊街示眾。圖／翻攝自X／@Gulshan57359196

不僅如此，2名青年的家屬也表示，由於2人都是「達利特」（Dalit）社群，除了疑似因此遭到施暴外，還被其他村民言語羞辱、種族歧視，認為此舉嚴重侵犯人權的家屬也氣得報警指控涉犯辱罵和圍毆青年的村民。

對此，警方目前已涉嫌盜竊手機的2名青年立案調查，雖然2人聲稱手機藏在住家外的機車內，但警方始終沒有找到手機；警方另依《防止對指定種姓與指定部落暴行法》（Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act）針對家屬報警指控的11名涉案村民立案調查，全案始末仍待調查釐清。警方呼籲，即使青年涉嫌犯罪，但村民理應報警，而非採取私刑。

達利特是什麼種族？

印度傳統社會以種姓制度（Caste System）劃分階層，主要分為4大類：

婆羅門（Brahmin）：祭司、學者、宗教與知識階層

剎帝利（Kshatriya）：統治者、軍事與行政階層

吠舍（Vaishya）：商人、農業與經濟活動階層

首陀羅（Shudra）：勞動者與基層服務階層

值得注意的是，「達利特」並不屬於4大種姓之內，過去更被稱為「不可接觸者」（Untouchables）甚至「賤民」，長期從事被視為「低階或污穢」的工作，例如道路清潔、處理廢棄物等，在社會、教育、就業與日常生活中歷史上長期遭受歧視。

雖然印度已於1950年廢除「不可接觸制度」，法律上禁止種姓歧視與社會排斥，政府也實施「保留名額制度」（Reservation），在教育、政府職位中保障弱勢種姓與部落群體，但在農村地區仍舊歧視「達利特」族群，甚至發生針對「達利特」的暴力或排擠事件。



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