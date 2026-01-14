2項津貼今入帳！一筆近4萬「5年沒申請充公」 還有16筆錢發到月底

生活中心／施郁韻報導

今為國民年金（國保）生育給付、國民年金保險喪葬給付入帳日。（示意圖／資料照）

勞動部勞工保險局行事曆顯示，1月共發放多筆款項，今（115）日發放國民年金保險生育給付，符合資格者記得刷存摺確認。

根據勞動部勞保局行事曆公告，今為國民年金（國保）生育給付入帳日，只要是在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，如未領取其他社會保險生育給付，就可以向勞保局請領國民年金生育給付，給付標準是按國民年金月投保金額（目前為1萬9761元）一次發給2個月生育給付。

勞保局指出，女性被保險人如果是生雙胞胎，就發給4個月；生三胞胎，就發給6個月，以此類推。

依國民年金法第28條規定，生育給付有5年請求權時效，從被保險人分娩或早產次日起算，必須在5年內提出申請，如果超過5年後才提出申請，因為已經超過申請期限，勞保局會核定不予給付。

此外，國保被保險人如於加保有效期間懷孕，於退保後1年內，因同一懷孕事故而分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付者，仍得依規定請領生育給付，且自宣布日起5年內追溯發給。

◆1/15

國民年金保險生育給付預定入帳日

國民年金保險喪葬給付預定入帳日

◆1/20

農民月退休儲金入帳日

老農津貼入帳日

◆1/22

國民年金保險生育給付預定入帳日

◆1/23

國民年金保險老年基本保證年金預定入帳日

國民年金保險原住民給付預定入帳日

◆1/29

勞保年金給付預定入帳日

災保年金給付預定入帳日

災保失能照護補助預定入帳日

勞退月退休金(首發案)預定入帳日

國民年金保險生育給付預定入帳日

◆1/30

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日

國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日

國民年金保險老年年金給付預定入帳日

國民年金保險喪葬給付預定入帳日

國民年金保險遺屬年金預定入帳日

國民年金保險身心障礙(基本保證)年金預定入帳日

