「2類人」入住機構 最高領可12萬 申請資格、截止日一次看





為緩解家中有長輩或失能者入住機構的沉重負擔，衛福部推動「住宿式服務機構使用者補助方案」，114年度最高可領取12萬元，而第1階段申請即將於12月31日截止。衛福部提醒，符合資格的民眾，請務必把握最後幾天儘快提出申請。若錯過這波，雖然還有第2階段，但若未在最終期限明年3/1前完成，將不予受理，將白白損失權益。

根據衛福部網站資料顯示，「住宿式服務機構使用者補助方案」採年度一次性定額發給，金額依「失能程度」及「入住天數」核發。若全年度實際入住累計達180天以上， 中、重度失能者（長照等級4級以上或身障證明中度以上）將補助12萬元；既有住民（未經評估或長照等級未達4級）且延續入住者，補助6萬元；若當年度入住累計未達180天，則採逐月檢核，只要該月份連續住滿1/2日曆天，即可按月依比例領取補助，每月1萬元或5千元，並將各月份金額加總計算。

衛福部說明，該補助對象涵蓋一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構、身心障礙福利機構等住民。資格認定標準需為「中、重度失能者」，即長照需要等級4級以上或身心障礙證明中度以上。若尚未進行評估，可撥打1966或向地方照管中心申請；若已持有身障證明中度以上者，可直接比照長照等級4級以上，免經評估直接申請。

衛福部提醒，第1階段申請截止日為2025年12月31日止，由於補助天數計算至「申請當日」，且該年度剩餘天數不再補助，若已確認入住滿180天或住民已過世，請務必在截止日前提出申請，先領先安心；若目前累計入住天數尚未達180天，建議等到第2階段再申請（115年1月1日至 3月1日），以確保能納入年底前的入住天數，才不會少領。

衛福部補充說明，補助天數是以「申請當日（含）以前」的入住天數核算。一旦提出申請，申請日隔天起的該年度剩餘天數就不再補助，也不能累計到下個年度。因此，選擇在「滿180天」或「年底」申請最為划算。

此外，衛福部也提醒，若本年度已領取下列政府補助之一，如：身心障礙者日間／住宿式照顧費用補助、中低收入失能老人機構公費安置費、兒少機構公費安置且家長未付費者、榮民之家安養／養護床公費使用者、領有其他性質相同之補助或津貼者，則不予補助「住宿式服務機構使用者補助方案」。

