「2類蔬菜」最易有農藥殘留！醫揭清洗秘訣：香蕉、龍眼要先洗

顏宗海表示，香蕉、龍眼建議可以先清洗外皮後再剝皮。示意圖／翻攝自Pixabay

吃蔬果時要小心農藥殘留！長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，清洗蔬果時要用「流動清水」清洗10至15分鐘，就可以沖掉大部分農藥，也建議食用之前要高溫烹煮。另外，帶皮水果最好要先清洗之後再剝皮，避免外層農藥透過手接觸到果肉。

美國農業部（USDA）公布最髒蔬果排行榜，菠菜、草莓、羽衣甘藍為前三名。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海在節目《健康e起聊》中表示，最容易有農業殘留的蔬果是可以連續採收的葉菜類（如韭菜、芹菜、花椰菜）、豆菜類。顏宗海指出台灣小農居多，也許這邊在採收，旁邊在噴農藥，導致交叉污染。另外，水果類的話以百香果農藥殘留最常見。

顏宗海表示，如果不想要吃到有農藥殘留的蔬果，最好選擇「當地、當季」的農產品，也建議向可靠通路購買，不要購買來路不明的蔬果。顏宗海指出，台灣的合法農藥約有400種，但大部分都是水溶性農藥，使用流動清水沖洗10至15分鐘最能有效清除農藥殘留。

顏宗海指出，沖洗的時候可以不用全開水龍頭，只要用約一根筷子粗度的水量沖洗就可以清除大部分農藥；如果是浸泡的話，比較沒有辦法達到清洗得效果。另外，他建議，在食用蔬果的時候要加熱烹煮，高溫可以把大部分農藥破壞，因此醫學上建議要少吃沙拉。顏宗海接著說，如果是帶皮水果（如香蕉、龍眼），建議可以先清洗外皮後再剝皮，否則手觸碰到外皮的農藥，可能會導致農藥被吃下肚。



