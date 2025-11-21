「2類蔬菜」最髒！醫揭「除農藥秘訣」：吃香蕉、龍眼要先洗

記者鄭玉如／台北報導

不少人擔心蔬果洗不乾淨，農藥殘留可能危害健康。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，蔬果營養豐富，富含維生素C與抗氧化物，有助於解毒，但若未清洗乾淨，可能吃下農藥，建議選擇當季蔬果、以流動水清洗、向可靠通路購買、高溫烹煮，有助於避免攝入農藥。

顏宗海在節目《健康e起聊》提到，美國農業部（USDA）公布的「最髒蔬果排行榜（易殘留農藥）」顯示，菠菜、草莓、羽衣甘藍位居前三名，台灣也曾公布農藥最容易殘留的蔬果，多數為連續性採收作物，包括葉菜類、豆菜類，由於台灣小農較多，採收時若鄰近田地噴灑農藥，也可能造成交叉污染，而水果部分以百香果最為常見。

顏宗海建議，蔬果應選擇當季、向可靠通路購買，另外，清洗時使用「流動水沖洗」約10至15分鐘，一根筷子的水柱即可清除大部分殘留，單純泡水並無法達到徹底清潔的效果，高溫烹煮也能破壞大部分農藥，因此醫學上並不建議大量食用生菜沙拉。

對於帶皮水果如百香果、龍眼、香蕉，建議先徹底清洗再剝皮，避免外層農藥接觸果肉。顏宗海提醒，台灣合法農藥約有400種，多為水溶性，只要掌握正確清洗方式，仍能安心享用蔬果。

