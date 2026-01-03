「2食物」竟是癌王推手！消化道醫師曝神招：吃3蔬果能解致癌物
健康中心／李紹宏報導
選擇加工食品與醃製品果腹，既快速又方便，但這類食物常是現代人健康的隱形殺手！消化道醫師黃士維提醒，長期攝取此類含亞硝酸鹽的食物，是誘發消化系統「4大癌症」的關鍵因子，當中包含曾蟬聯15年癌王的大腸直腸癌，不容小覷。若想守護健康、正確防癌，必須從提升飲食意識做起，也須深入了解背後的致命風險。
「亞硝酸鹽」食物誘發哪4大癌症？
黃士維醫師在臉書上指出，加工食品和醃製食物偶爾吃吃沒關係，但千萬別長期食用，不僅會讓「肝膽腸胃」長期暴露在致癌風險，甚至引發癌症，嚴重可能危及生命。因此，黃士維分享4種容易誘發的消化系統癌症：
1.胃癌
最常見的致癌目標！黃士維說，別以為偶爾吃香腸、火腿就安全，因為亞硝酸鹽最危險的並非其本體，而是它進入胃部後，會在胃酸環境中與蛋白質分解物產生化學反應，轉化為強效致癌物「亞硝胺」。這種轉化過程沒有所謂「絕對安全線」。
2.食道癌
小心，食道黏膜比你以為的還脆弱。長期攝取亞硝酸鹽，並非只是消化問題，而是讓食道直接暴露於致癌風險中。黃士維強調，那些「喉嚨卡卡」的感覺，可能不只是胃食道逆流，更是亞硝酸鹽誘發食道癌的紅色警訊。
3.大腸直腸癌
很多人以為只要排便順暢，腸道就沒問題，這其實是極大的誤。比起頻率，飲食型態才是關鍵。如果長期攝取加工紅肉與醃製品，即便沒有便秘，腸道黏膜仍可能在致癌物的反覆刺激下發生異變。
因此，若想降低罹患大腸癌風險，建議提升蔬果比例並減少亞硝酸鹽攝取。
4.肝癌
大眾普遍認為肝癌僅與B肝、C肝有關，卻忽略亞硝酸鹽對肝臟的隱形傷害。作為人體的解毒工廠，肝臟在處理長期攝入的化學添加物時會產生巨大的代謝負擔。這種慢性肝損傷雖然進程緩慢，尤其已有脂肪肝或肝炎病史的人來說，需要更加注意。
如何聰明選擇飲食來防癌？
黃士維醫師提醒，加工肉品與醃製物建議每週攝取不超過2次，食用時務必搭配芭樂、奇異果或青椒等高維生素C蔬果，以阻斷致癌物生成。此外，隔夜菜應盡量少吃，若需食用則必須徹底加熱。
最重要的是，40歲以上族群應定期接受胃鏡、大腸鏡及腹部超音波檢查，透過專業監測主動守護肝膽腸胃的健康。
