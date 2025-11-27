「2飲品」=超強顧齒飲料！營養師大推：預防蛀牙、牙周病

記者鄭玉如／台北報導

營養師宋明樺提到，若想預防蛀牙，可多喝無糖茶飲，幫助維持口腔菌叢平衡。（圖翻攝自／祝你健康）

口腔健康與飲食有關，選擇正確的食物，有助於預防蛀牙。營養師宋明樺表示，若想防止牙周細菌生長、蛀牙，平時除了多喝白開水，也可以選擇「無糖茶飲」，例如紅茶或綠茶，幫助維持口腔衛生、平衡口腔菌叢，但不建議咖啡當水喝，長時間飲用會提高蛀牙風險。

宋明樺在節目《祝你健康》提到，口腔健康與飲食息息相關，飲食方面建議多喝白開水，若是不喜歡喝水，可以選擇「無糖茶飲」，部分零星研究指出，茶類幫助維持口腔衛生、平衡菌叢，例如綠茶的兒茶素、紅茶的多酚類，有助於抑制蛀牙與牙周細菌生長。

此外，2013年英國營養學基金會的臨床實驗指出，每天「喝3杯紅茶」，幫助遠離蛀牙、牙周病等，推測可能與茶飲中的多酚類、單寧酸有關。若有人容易蛀牙，飯後又無法馬上刷牙，可以選擇喝無糖茶飲，不只有助於解膩，還能平衡口腔菌相。

喝咖啡也要注意，建議在1到2小時喝完，研究發現，就算不額外加糖、牛奶，黑咖啡仍含酸性成分，容易導致琺瑯質結構溶解，保護層一旦受到影響，就會使牙齒過敏、蛀牙，甚至增加牙周炎的風險，建議不要把咖啡當水喝。

