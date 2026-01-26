2飲料可降鼻咽癌風險！台大研究證實

▲台大醫院研究發現，環境因子中，若攝取鮮魚、每週1杯綠茶等可降低鼻咽癌風險。（示意圖／取自Shutterstock）

[NOWnews今日新聞] 鼻咽癌為台灣及東南亞地區重要的頭頸部惡性腫瘤之一，與遺傳背景、環境因素及EBV感染密切相關。台大醫院長期追蹤研究發現，以環境因子而言，攝取植物性維生素、鮮魚、每週約1杯500c.c的綠茶或咖啡，可降低鼻咽癌風險。

台大醫院耳鼻喉部鼻咽癌研究團隊，與美國國家癌症研究院（National Cancer Institute）及中央研究院合作，建立台灣第一個鼻咽癌多發性家族世代研究（1996–2004、2006–2020）。

台大醫院一系列長期追蹤研究顯示，鼻咽癌病例家族成員中，血中EBV抗體陽性比例顯著偏高，且家族聚集性與EBV抗體陽性皆為鼻咽癌的重要危險因子。

在環境因子的研究方面，台大醫院鼻咽癌跨科團隊的研究顯示，攝取植物性維生素、鮮魚、綠茶與咖啡，可降低鼻咽癌風險，並發現一種與鼻咽癌風險呈負相關的飲食模式。

至於遺傳研究，台大醫院耳鼻喉部醫師王成平說，團隊發現CLPTM1L/TERT基因中與鼻咽癌相關的新遺傳位點，並透過家族全外顯子定序揭示潛在致病基因變異。

為進一步釐清遺傳與環境交互作用，台大醫院結合全台6家醫學中心、中央研究院及美國國家癌症研究院，建立大型病例對照世代研究。研究成果顯示，「端粒長度」的維持在鼻咽癌致病過程扮演重要角色，且吸菸對鼻咽癌風險的影響，超過9成是透過EBV抗體反應所介導。

在治療面向，王成平提到，除了跨科團隊的放射線治療經驗，也發展前導式化學治療策略，有效提升晚期鼻咽癌局部控制率與遠端轉移治癒率。對於局部或頸部復發病患，內視鏡雷射手術及選擇性頸部淋巴結廓清手術，可成功取代再次放射治療。

整體而言，王成平指出，台大醫院鼻咽癌治療後年齡調整5年存活率達78%，不僅高於全國平均的74%與國內醫學中心平均的75%，也明顯優於國際平均62%；第四期鼻咽癌之年齡調整五年存活率更達66%，優於全國平均的59%，也優於全國醫學中心平均的61%。

台大醫院表示，盼未來將持續深化EBV相關研究與臨床應用，為提升國人癌症防治成效、並為全球鼻咽癌防治策略貢獻關鍵經驗。

