2馬國男來台當車手「只賺3000元」 判1年4月還要被驅逐出境

馬來西亞籍男子鐘志雄（THUNG CHEE SIONG）、周勁達（CHOW GIN TAT）來台擔任詐騙集團車手，協助提領、交收被害人匯入人頭帳戶的款項，短時間內就讓4名台灣被害人上當。士林地院審結，各判1年2月到1年4月不等刑期，刑滿後驅逐出境。

判決指出，鐘男、周男透過通訊軟體 Telegram 加入暱稱「黃金佛利沙」、「Tom And Jerry2.0」等人主導的詐欺集團。集團成員先在網路上扮成熟人、賣家或房東，向被害人佯稱急用錢、賣潛水裝備、出售頒獎典禮門票、租屋要先付2個月租金，誘使對方陷於錯誤，把錢匯進台灣銀行一個人頭帳戶。

周男依集團成員指示，先透過包裹領到這個人頭帳戶的提款卡，再在9月6日凌晨交給鐘志雄，由鐘男前往北市元大銀行延平分行提領被害人鄭姓女子匯入的1萬及1萬5元。錢領出來後，又把提領的現金和提款卡交回給周，再由周放在指定地點，交給上游詐團成員取走。

同一天中午，周男又在士林區福中公園附近，把同一張提款卡交給鐘志雄，鐘再陸續到7-ELEVEN 超商、郵局提款，提領其他3名被害人匯入的款項，包括買潛水裝備、買頒獎典禮門票、假租屋押金等，金額從9千多元到2萬多元不等。總計4名被害人遭詐金額約5萬1200元。

警方在9月6日下午2時40分左右，於士林區福港街一帶巡邏時，發現鐘志雄行跡可疑，上前盤查當場查獲他準備再去提領詐騙款，並循線找到周勁達。警方同時扣得本案人頭帳戶的提款卡、另外一張金融卡，以及現金23萬3000元、兩支手機等物。

2人到案坦承擔任車手、收交提款卡及款項的事實，但稱實際詐騙話術、聯絡被害人、操作人頭帳戶的都是上游「窗口」，自己只是聽指示行事，連報酬都還沒拿到，只有3000元零用金。

士林地院合議庭認為，鐘、周2人來台純粹為加入詐騙集團，雖不是騙人的第一線，但已直接侵害被害人財產權，且讓執法人員更難追查幕後主嫌，危害不輕。2人犯後雖然坦承犯行，但未與被害人和解、賠償，犯後態度有限，且各自對多名被害人行為明確，應分別論罪。

法官依「三人以上共同詐欺取財罪」為重罪，對4名被害人部分分別量刑，兩人各就其中2案判處1年4月、2案判處1年2月，另犯罪所得3千元沒收，其餘扣案23萬3千元則作為洗錢及其他犯罪所得沒收。由於2人均為馬來西亞籍、簽證已到期，在台犯案情節也不輕，法院並諭知，在刑期執行完畢或被赦免後，將予以驅逐出境。



