2馬西濱快速道路上奔馳 駕駛閃不及撞上「馬死人傷」

苗栗縣 / 綜合報導

西濱快速道路苗栗後龍路段被直擊有兩匹馬在快速道路上奔馳，一前一後，從快車道越過中線車道再跑到外側車道，目擊駕駛都嚇好大一跳，紛紛踩煞車閃躲，但其中一名張姓男駕駛發現馬跑過來時來不及反應，直接撞上，不但轎車受損嚴重他也受傷，被撞上的馬匹更是當場死亡，而這兩匹馬來自距離西濱只有50公尺的馬場，疑似飼主沒把馬 栓 好，造成車禍。

快速道路上的車紛紛踩煞車，前面有狀況，接著聽到一陣馬蹄聲響，快速道路上不只車在跑還有馬兒跑，兩匹馬在西濱快速道路上奔馳，從快車道，一路往中線車道跑再跑到外線車道，這場景讓當時經過的駕駛人都覺得相當不真實，開在車陣中的一名張姓男駕駛，也覺得不可思議。

廣告 廣告

在快速道路上開車竟然出現兩匹馬，他來不及煞車撞上其中一匹，那匹馬倒在快車道上奄奄一息，苗栗後龍分隊員李杰儒說：「車主本人臉上及左手指有約一公分的撕裂傷。」

張姓男駕駛撞上馬匹受了傷被送醫治療，他的轎車受損嚴重，擋風玻璃幾乎全裂車體也破損，記者VS.飼主說：「有受傷嗎？一隻過世了。」記者找上馬匹的飼主，馬場離西濱快速道路很近，就只有50公尺的距離，馬匹疑似沒綁好，昨(13)日傍晚5點多，跑上快速道路苗栗後龍路段，造成一名駕駛撞馬受傷馬兒傷重不治。

根據了解，這個馬場的馬不是第一次脫逃，今年3月16日也跑上西濱過，這次就被轎車撞上，飼主除了要被開罰外，恐怕還要負責受傷駕駛的醫療費用和修車費。

原始連結







更多華視新聞報導

西濱快速道路驚見4馬狂奔！ 警追查飼主將開罰

西濱快速道路2匹馬狂奔 轎車撞上1馬慘死.駕駛傷

運將疑「多次車禍」遭拒保車行拔牌 竟「車內點火」再衝撞

