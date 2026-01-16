2高中生寒假染梅毒 竟先問醫「何時能再啪？」
〔記者張軒哲／台中報導〕寒假期間，台中市李綜合醫院泌尿科門診，連續收治兩名男高中生感染性病，兩人的症狀皆是生殖器流膿、紅腫、角質化，進一步檢查皆罹患梅毒，甚至還有一個人同時感染淋病。讓醫師傻眼的是，兩人皆大方問「何時才能再有性行為」，安全性行為觀念讓醫師無法認同。醫師提醒學生不要玩過頭，要避免危險性行為，以免樂極生悲。
李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，近期一名16歲的青少年在母親的陪同下到門診就診，患者自述生殖器會分泌白色分泌物，檢查發現外觀還有角質化，患者否認有性行為，從症狀研判，有過性行為，抽血檢驗性病，梅毒指數破萬，是一個非常高的陽性數值。
另外一名17歲的青少年就診時，同樣自述生殖器有分泌物，很不舒服。黃品叡說，他向患者詢問有無危險性行為，患者異常的鎮定，似乎已經做好心理準備，是跟前伴侶無套發生性關係，患者不只感染梅毒、還有淋病。
根據疾管署統計，15至24歲年輕族群感染性病的比例上升明顯。黃品叡表示，兩名青少年對於安全性觀念相當薄弱，他提醒除了要戴套、固定性伴侶外，同時告訴他們，性病可能同時感染好幾種，甚至包括愛滋病，建議最好告知曾經發生親密關係的伴侶。不過，黃品叡透露，其中一名青少年告訴他，已經無法聯繫上發生性關係的伴侶。
黃品叡說，兩名患者接受盤尼西林注射治療後皆有改善。他建議染性病後，最好進行臨床上常見的性病七合一檢查，包括淋病、梅毒、披衣菌、疱疹、菜花、愛滋病及陰道滴蟲，若身體出現異狀，一定要在第一時間就醫治療。
