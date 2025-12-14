2高中生遭醉漢持刀追砍 嫌闖國小狂喊：砍死你們

屏東一名醉漢持美工刀隨機攻擊路上2名高中生，並追逐他們進入國小校園，警方立即壓制嫌犯。（圖／TVBS）

屏東發生有醉漢持刀隨機攻擊路上的2名高中生，甚至一度追殺闖進國小校園，高中生邊跑邊報警，最後躲進保健室，還好校護也夠機警，趕緊把周邊6名學童一起拉近室內把門反鎖，等待警方到場將嫌犯壓制。

屏東一名醉漢持美工刀隨機攻擊路上2名高中生，並追逐他們進入國小校園，警方立即壓制嫌犯。（圖／TVBS）

事發當天，邱姓高中生與同學約好要去看電影，在仁愛國小外人行道集合時，突然遇到喝醉酒的男子持美工刀攻擊。為了自保，高中生衝進正在舉辦校慶運動會的國小校園，但醉漢仍持續追趕。被追砍高中生的父親表示，嫌犯一直盯著兩名高中生，靠近他們後開始追逐，還一直揮舞手中的刀子，威脅要砍死他們。當時女同學趕緊往另一方向跑，而他兒子則被嫌犯追趕。

廣告 廣告

幸運的是，邱姓高中生發現保健室門是開的，立即衝進去避難。他的父親描述，兒子跑到與歹徒有一段距離時，才有機會打電話報警。從校門口到保健室的距離至少有一兩百公尺，如果跑得慢一點，後果不堪設想。

追砍事件發生於13日中午12點多，當時國小正舉辦校慶運動會。（圖／TVBS）

屏東分局副分局長張俊福表示，這是一起校園周邊發生醉漢酒後持美工刀滋擾民眾的案件，全案訊後依法移送屏東地檢署偵辦。然而，被追砍高中生的父親對警方最初的處理方式感到不滿，他認為這已經不只是恐嚇，而是殺人未遂，應該以更嚴重的罪名處理。

現場至少有10多名員警參與逮捕行動。當嫌犯被帶上警車時，還曾對員警飆粗口，態度十分囂張。這起事件凸顯了校園安全的重要性，以及面對突發狀況時迅速反應的必要性。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

更多 TVBS 報導

臺藝大前警匪追逐！ 通緝情侶拒檢飆2公里

警「查違停計程車」意外揪出通緝犯！35歲男「醉後亂竄」自摔落網

「海派私房菜」遭砸！ 嫌犯疑有「三環幫」背景

台南女被騙6百萬！驚醒聯合警逮人 車手竟「開車衝撞」

