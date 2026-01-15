2%惜敗！林俊憲坦然面對：2026支持陳亭妃

▲林俊憲坦然面對初選結果，呼籲支持者2026支持陳亭妃（圖／民進黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選結果於今（15）日揭曉，結果由立委陳亭妃60.8557％些微差距擊敗立委林俊憲58.163％，順利闖關成功，將代表民進黨參選百里侯，對決國民黨立委謝龍介。對此林俊憲稍早受訪時表示，是自己努力不夠讓大家失望了，強調未來選戰還有更重要的路要走，「2026會支持陳亭妃，唯有團結才能打贏市長選舉！」

備受注目的民進黨台南市長初選落幕，林俊憲最終以2%惜敗，其受訪時表示，跟支持者、競選團隊與夥伴戰友們表達感謝與抱歉，是自己努力不夠，結果讓大家失望了，而未來還有更重要的路要走，「2026會支持陳亭妃，唯有團結才能打贏市長選舉！」

林俊憲也勉勵支持者，請大家不要失望，繼續愛台南、為台南打拼，團結努力讓台南成為守護台灣民主自由最重要堡壘。

媒體追問後續議員選舉，林俊憲也呼籲支持者團結，市長候選人的責任就是要讓最多席次黨籍議員當選，坦言這部分需要磨合，而要打贏2026不容易，一定要團結，最後重申接受初選結果，「不要失望繼續努力，有你們真好，謝謝你們一路陪伴」。

