「2」改成「3」！國小代課老師竄改考券送分 4班要重考

台南一所國小發生誇張的作弊事件，一名小六代課老師，在改段考考卷時，被學生抓包，四個班有三分之一的考卷被竄改，但當事老師否認（圖／TVBS）

台南市一所國小發生了震驚教育界的考試醜聞，一名小六自然科代課老師在改段考考卷時，竟然擅自竄改學生答案以提高成績。這起事件影響了四個班級，約三分之一的考卷被發現有修改痕跡，共計25名學生受到影響。事件是由學生自己發現並向班導師檢舉才曝光，當事老師雖然否認作弊行為，但在校方約談後表示壓力過大，已提出離職。目前這些班級將必須重新考試，而教育單位也正進一步調查此事。

這起事件發生在台南市的一所國小，當時學校剛結束第一次段考。一名小六自然科代課老師負責教導四個班級，在批改考卷時發現學生成績不佳，竟然擅自將錯誤答案改成正確答案。例如，將學生原本寫的「1」改成「4」，或是將「2」改成「3」，使答案變成正確，藉此提高學生的分數。

當事國小校長表示，是小朋友們自己發現考卷被竄改，他們看到老師把錯誤的答案修改成正確答案。經過調查，約有三分之一的學生考卷上有被改過的痕跡。校方發現問題後，緊急將已發下的考卷全部收回，並展開調查。

雖然當事代課老師否認竄改，但考卷的筆跡有疑慮，原本發下的考卷，也緊急收回，一共有四個班級受到影響（圖／TVBS）

令人不解的是，該校並不會為學生排名，也不會評比各班級的成績，老師似乎沒有竄改答案的動機。當事國小校長表示，這名代課老師在被約談時堅決否認竄改答案，但學校已召開校師會議請他說明，而他則在隔天表達不想繼續任教的意願。

南市教育局主秘陳宗暘強調，如果相關事證確認後，證實該名老師確實有修改段考成績或相關答案，校方會按照規定終止契約，並進一步釐清老師是否有偽造文書的相關責任。

家長:「這樣不行啊，這樣不公平啊，學生每次考試都很重要，發生這種情況，又重新考一次，好不容易已經段考完了，然後可以放鬆了，可是現在還要再重考一次。（圖／TVBS）

家長們對此事件反應強烈，有家長表示這樣做非常不公平，每次考試對學生來說都很重要。另有家長則對需要重新考試感到無奈，表示孩子們好不容易段考完可以放鬆，現在卻還要再考一次。

這起事件顯示，為了一時好看的成績而竄改答案，不僅影響學生的一次段考，還可能讓當事老師失去教師工作，甚至面臨偽造文書的法律責任。

