好好吃飯就是人生樂事2／胡宇威揭戲劇綜藝煮飯關鍵差別 「下飯療癒神劇」絕不假吃

《就算一個人也可以好好的吃飯2》延續第一季的精神，不管今天碰上什麼事，每個人都該擁有以美食療癒自我的時光，讓靈魂每天都能重新出發。（公共電視提供）

雖然同樣都是呈現色香味俱全的食物，但是在實境節目煮菜，跟按照劇本的指示煮菜，最大的差別是什麼？胡宇威說是時間不同。實境節目無論鏡頭有沒有拍到，煮菜的步驟就是不能省，戲劇節目則可以直接加快、省略中間的步驟，讓料理上桌。

就跟煮菜要備料一樣，演員要快速進入劇情的設定，都是靠事前準備的工作，胡宇威說：「備料做很足的時候，一定會做出讓人很滿足的食物。」

此外在戲劇節目裡頭，煮出來的食物會有高手指點，「像是食物造型師，可以幫忙調整，看哪一面拍起來會比較好看、擺盤比較漂亮。」還有一些特寫鏡頭，例如切肉應該要怎麼切比較漂亮，或者切比較薄，乃至於切肉的順序都不能隨便；不過，萬一準備的食材不夠用，那就真的有點麻煩了。

★做菜來真的，真槍實彈吃下美食

胡宇威說：「我記得是某一集要切魚肉，要把鮭魚切到很薄，基本上是要切薄薄的。但那天一開始就出問題，因為劇組先冷凍魚肉，拍戲前必須退冰，等到退冰完成的時候，魚肉外層已經凍傷了。一旦魚肉凍傷，就沒有辦法達到劇情要的效果，第一是拍起來沒那麼漂亮，第二是切肉很不順。所以就把鮭魚最外面那一層肉全部切掉，再重新開始切。好險可以補救，要不然得重拍。」

雖然戲劇節目的食物講究拍起來美味與否，但胡宇威保證，切菜的手絕對不是靠替身，當然食物是百分之百可以吃的，也是真的會吞下去，「不可能不吃，太浪費食物了！」但編劇還是有遷就胡宇威的飲食習慣，沒有把一些他不太愛吃的食材寫到劇本裡頭，「因為我跟他們提過，我不太愛吃羊肉，劇本裡就沒有那些味道太過極端的食物。」所以那些吃下去以後心滿意足的表情，既是真情，也是演技。

在實境節目《我們這一攤2》，蔡凡熙（左起）、胡宇威、蔡昌憲討論出攤要準備的食物分量。（三立電視提供）

劇情中，第一季的主題是療傷，主角湯瑪士的心情很複雜，儘管把食物做到很好吃，但一想到每做完一道菜、就要跟以往的人事物告別，就再也不想做。這一季，主題則是重新認識自己，胡宇威說：「反而是做自己想要的菜色，至於好不好吃，那就另當別論，讓心情帶動他去做一些療癒的事。」

《就算一個人也可以好好的吃飯》希望讓觀眾聚焦在主角的情緒上，因此劇情省略一些前因後果的鋪陳、快速進入狀況，對演員來說，這樣的演出是要額外準備的。「就是前期的工作要足夠，演員要有時間做調整或功課，才能找到舒服的切入點，演出該有的方向，或表達給觀眾。」胡宇威說，這有點像是煮菜一樣，備料一定不能省略，「備料做很足的時候，一定會做出讓人很滿足的食物。」

