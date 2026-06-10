2「賤民」遭控搶手機 遭脫光拖行...遊街畫面曝

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印度2名賤民階級的男子，慘遭毆打拖行。（示意圖／AI生成）





印度旁遮普邦賈羅德村（Jharod）日前發生一起私刑事件，２名達利特（Dalit，賤民階層）男子遭村民指控搶奪手機後，被毆打、半裸遊街，雙手遭綑綁並被拖行穿越農田。

根據《新印度快報》報導，警方表示，２名男子疑似有毒品成癮問題，並涉嫌搶奪一名外來勞工的手機。村民將兩人制伏後，將他們綁起來並加以毆打。

一段在社群媒體瘋傳的影片顯示，２名男子遭多人抓住雙腿向上抬起，並在地面上拖行。

其中一名男子的母親表示，她不知道兒子究竟做了什麼事，但他遭到殘忍毆打。她認為，即使兩人真的犯錯，也應該交由警方處理。

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當地警官表示，警方是在看到相關影片後前往現場調查，其中一名男子過去曾因持有200顆鎮靜藥物而遭立案偵辦。

警方表示，兩人已接受驗傷，身上均有鈍器傷痕，後續將依據驗傷報告及兩人的供述，採取適當法律行動。

此外，警方也已依涉嫌搶奪手機罪名，對2名男子立案調查。

旁遮普邦表列種姓委員會（Punjab State Scheduled Castes Commission）已主動介入此案，並要求穆克察爾（Muktsar）高級警監於6月9日前提交相關報告。

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