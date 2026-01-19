2／1上路！財政部預告「入境攜帶加熱菸200支免稅」

未來入境旅客可攜帶200支加熱菸享有免稅。（圖／方萬民攝）

財政部日前預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，針對加熱菸開放入境免稅新制，規劃自今年2月1日起正式施行。根據規定，未來入境旅客可攜帶經衛生福利部核定通過健康風險評估的指定加熱菸品，每人200支（即1條）可享免稅待遇。適逢農曆春節將至，寒假期間出國民眾有望趕上新制實施，返台時適用新規。

財政部表示，傳統捲菸入境本就享有200支免稅額度，但過去加熱菸尚未開放。隨著衛福部自2025年10月11日起陸續核准通過健康風險評估的加熱菸上市，財政部配合修正免稅攜帶品項與數量，讓入境規範與市面實際販售情形同步更新。

此次修法重點包括：年滿20歲的旅客可免稅攜帶衛福部核定之指定加熱菸品200支；另增訂民航機與船舶服務人員，每人可攜帶5小包（每包20支）免稅入境。此修正案自2026年2月1日正式施行，但相關預告期自1月17日展開，至本週五（1月23日）截止，最快今年2月1日即可實施，讓春節返台旅客即時受惠。

此外，財政部也預告修正「離島免稅購物商店設置管理辦法」，未來離島免稅商店可銷售經衛福部核定通過健康風險評估的指定加熱菸品。旅客若自離島攜回台灣本島、其他離島、中國或其他國家地區，同樣享有每人每次200支的自用免稅額度。

