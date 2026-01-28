2/1台北懷恩專車S33線擴至捷運南京復興站

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市殯葬處今(28日)表示，自2月1日起，接駁往返懷愛館(舊稱台北市第二殯儀館)的懷恩專車S33路將由捷運忠孝復興站延伸至捷運南京復興站，服務更多捷運松山新店線乘客，縮短轉乘耗時。

殯葬處表示，隨台北市第一殯儀館拆除，治喪服務量能轉移到懷愛館(舊稱台北市第二殯儀館)，致力於讓懷恩專車串連全市各線捷運。

目前懷恩專車各接駁路線共有5條：S31路線起迄站為公館站(松山新店線)-懷愛館；S32路線起迄站為六張犁站(文湖線)-懷愛館；S33路線(2月1日後)擴大從南京復興站(捷運松山新店／文湖線)起，經過原本起站忠孝復興站(捷運板南／文湖線)、大安站(捷運淡水信義／文湖線)及科技大樓站(捷運文湖線)至懷愛館；S34路線起迄站為古亭站(松山新店／中和新蘆線)-懷愛館；S35路線為懷愛館周邊停車場接駁。

殯葬處建議民眾多加利用懷恩專車，除免去自行開車與往返奔波的辛勞，將時間留給追思時刻外，也實踐綠色交通，讓行程更從容、更環保。

