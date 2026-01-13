2/1接任國民黨文傳會副主委 尹乃菁：未來盼較準確轉達鄭麗文意思

尹乃菁。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任2個月餘，承擔黨對外攻防的文傳會運作仍狀況不斷，近日傳出鄭邀過往一同主持政論節目「火線雙嬌」搭檔、媒體人尹乃菁任文傳會副主委。尹今受訪證實，將於2月1日上任，盼未來較準確轉達鄭意思。

尹乃菁表示，因為角色關係，為了避免讓民進黨做文章，之後將辭去廣播節目「飛碟午餐」主持工作，上節目不受影響。

至於黨內傳出，尹乃菁將是現任文傳會主委吳宗憲投入宜蘭縣長選舉後的備位文傳會主委。尹回應，頭銜還好，鄭邀約時說一開始是副主委或一直是副主委，「我都無所謂」，能夠做事、打贏2026與2028選戰比較重要。

至於鄭麗文徵詢過程，尹乃菁透露，鄭就有天約自己到鄭家，表示今年是選舉大年，文傳會很多工作要立刻規劃推動，時間急迫，但因吳宗憲要選宜蘭縣長，必須另外有人協助投注很多選務，把文傳工作排定議程。

尹乃菁說，大選年要聯繫安排的事情多，特別是網路媒體時代，掌握議題節奏要非常快，中央到議會聯繫與發言口徑都要處理，要有發動機把要講的議題理念發散出去，但吳宗憲很忙，除立院事務，還在爭取宜蘭縣民認同。

尹乃菁坦言，自己與鄭麗文非常熟，默契，鄭開口邀約後，「我沒有考慮很久」。尹也肯定，鄭是很特別的政治人物，作風明快，談事情也不需要拐彎抹角。

尹乃菁說，自己是失聯40年黨員，因大一直屬學長是黨組織常委，為了增加學長業績而加入國民黨，但宣誓領完黨證後，就沒有參與過國民黨活動。

尹乃菁表示，對國民黨與台灣，這幾年非常關鍵，我們能否扭轉台灣命運，讓台灣朝穩定有方向感與可做夢，很大責任在國民黨身上；再過來兩場戰役重要，若自己參與，並共同朝目標走，對個人與國家都是難得的戰役。

