2/1競總開幕趙少康將蒞臨 黃國昌曝卸任立委後要繼續忙四件事

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌2月1日即將卸下立委職務，黃國昌今（30）日表示，自己接下來會滿忙的，會來立院一起開晨會、中央黨部的工作也一直在進行，自己新北市長選舉總部也會在2月1日開幕，黃國昌也預告，在2月1日開幕，中廣前董事長趙少康也通知說會來。

即將卸任立委的黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌今早在立院，與即將卸任的民眾黨團立委一同舉行「珍重再見 後會有期！」記者會，會後聯訪時，媒體問黃國昌，之後卸任之後，與前主席柯文哲會如何分工？黃國昌會到黨部去嗎？還是說就會在新莊競總工作？

黃國昌表示，他卸任以後工作還蠻忙的。先講跟立法院有關係的，他應該周二、周五跟立委一起開晨會，周四陪開共識會，只要他有空，應該都會參加。而第二個部分，中央黨部的工作現在就一直在進行，因為黨主席還沒有卸任，所以黨主席該做的事情，他還是會做。

黃國昌說，民眾黨黨主席在中央黨部是沒辦公室的，他2月1日以後在中央黨部也不會有辦公室，但他還是會去。就像他現在去中央黨部辦公一樣，他現在去中央黨部辦公，最喜歡的工作模式，就是到會議室，針對不同的主題，把不同部門的人請來，然後有白板、有投影機，把該執行的工作一樣一樣跟大家對清楚，這樣子的模式會持續地延續下去，所以他也很清楚地跟黨中央的人講，在中央黨部不用準備他的辦公室。

黃國昌表示，第三個身分，當然是要投入新北市長的選舉。他2月1日就會成立競選總部，歡迎所有新北的市民大家一起來熱鬧。昨天他也很高興，趙少康通知說要來，那也竭誠地歡迎趙大哥，歡迎不分黨派的朋友大家都可以來，所以他也會花相當的時間去投入新北市長選戰的準備。

黃國昌說，最後一個是，因為他當立委不能當律師，所以他在當立委的這段時間當中，並沒有做律師的登錄。不過2月1日以後，等他拿到這邊的離職證明，應該還是會去登錄律師的工作，那在有需要的時候，披上法袍。



