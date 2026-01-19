2／1起正式上路！入境「可帶回200支加熱菸」免稅

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

財政部近日預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，將針對已通過衛生福利部健康風險評估審查的指定菸品，正式納入免稅項目。考量農曆年節假期將至，預期入境旅客人次會大幅增加，財政部縮短法規預告期間，預計於1月23日結束預告，並自2026年2月1日起正式施行。

財政部預告，20歲的入境旅客未來可免稅攜帶200支加熱菸回台。

根據修正草案內容，年滿20歲的入境旅客未來可免稅攜帶200支加熱菸，等同於1條的數量。除了入境旅客可攜帶200支免稅指定菸品外，民航機與船舶服務人員也增訂得攜帶5小包，每包以20支為限。此外，離島免稅購物商店設置管理辦法也將同步修正，屆時旅客自離島免稅店購買經核定通過的指定菸品，隨身攜帶至台灣本島或其他地區時，其自用免稅數量同樣限制為每人每次200支。

此項調整是為因應衛福部核准的加熱菸已陸續上市，為使入境免稅規範與國內合法上市品項一致，財政部決定配合修正相關稅放辦法。財政部強調，這項變更是為了配合加熱菸合法化後的輸入需求，讓相關管理規範更趨完善、貼近民眾實際需求。

不過，國民健康署也特別提醒，這項免稅規定只適用於在台灣本島或離島免稅店購買的合法產品，若從國外攜帶相關加熱菸或組合元件入境，最高可處500萬元罰鍰。

