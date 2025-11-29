2/1起TPASS 2.0再升級 加碼好康活動報您知

【記者 洪美滿／新北 報導】

交通部為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，鼓勵民眾多多利用公共運輸，自114年12月1日起推出「TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案」，每月搭乘91條中長途國道客運路線(西部70公里以上及東部國道客運路線)2次可享15%乘車金額回饋、搭乘4次可享30%乘車金額回饋，將TPASS 2.0政策嘉惠對象由原先短途通勤通學使用者，擴大到定期搭乘中長途國道客運的乘客。

臺北區監理所表示，本轄客運業者為響應「TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案」，於今(29)日上午10時起至12月1日分別於市府轉運站、臺北轉運站，由首都客運、統聯客運、三重客運、葛瑪蘭客運及國光客運加碼辦理好康活動，提供即時說明教學及協助民眾登錄，現場完成登錄註冊即贈送超商抵用券、乘車折價券等精美限量好禮，歡迎民眾踴躍參加，一起用行動來支持公共運輸。

本次推出的TPASS 2.0+方案除針對中長途國道客運設計不同回饋條件外，亦同步開放電子支付(悠遊付、iPASS MONEY、icash pay)納入累計回饋，即日起可至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為TPASS 2.0+常客優惠會員，114年12月起將自完成登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶，每月回饋上限2,500元，登錄方式及詳細回饋方案，可至交通部公路局網站TPASS專區(https://tpass.thb.gov.tw)查詢，歡迎有搭乘需求的民眾多加利用。（照片記者洪美滿翻攝）