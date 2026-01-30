2/1-2/7星座週運「獅子滿月 天王星順行金牛 水星入雙魚」

本周是放下面子、調整價值、用感覺做選擇的時刻。2/2的獅子滿月將讓情緒、關係、自我價值被放大。2/4 天王星正式在金牛座順行：財務、工作模式開始鬆動與突破。2/7 水星進入雙魚，人們的理性下降、直覺上升，適合內在的深層感受、不適合硬推決定。

<牡羊座>

本周獅子滿月將點亮你的戀愛與表現慾，容易被看見，也容易情緒化。當天王星順行後，金錢與工作節奏出現新可能，但別急著冒進。水星進雙魚後，適合休息、沉澱，少說多感受。

<金牛座>

本周天王星將開始順行在你命宮，終於有「我可以不一樣」的感覺。獅子滿月讓家庭、住處或內在安全感浮上檯面。水星進雙魚後，人際圈會出現靈性或理念相近的人。

<雙子座>

本周獅子滿月將讓你說出真心話，但也容易一時嘴快。天王星順行將提醒你注意身心狀態，別過度消耗。本周當水星進雙魚後，工作與名聲要避免模糊承諾，留白比解釋更安全。

<巨蟹座>

這星期的獅子滿月將讓你重新看見自我價值與金錢議題，別低估自己。天王星順行之後，將為你帶來人際或社群的新合作。水星進入雙魚後，將非常適合進修、旅行或心靈學習。

<獅子座>

本周是你的滿月週期，你的情緒與存在感被放到最大。關係中的你，正在學習「不用證明也值得被愛」。天王星順行後，工作方向可能突然轉彎。水星進雙魚後，親密關係進入更敏感的階段。

<處女座>

這星期的獅子滿月將讓你看見壓抑已久的情緒與疲憊。天王星順行後，你的人生觀或價值信念將開始鬆動。水星開始進入雙魚後，人際關係上的溝通容易引發誤會，記得多確認、多傾聽。

<天秤座>

本周所遇到的獅子滿月將照亮你的友情與社群，你會看清誰是真正在乎你的人。天王星順行後，財務、分潤或親密關係需要新規則。水星進雙魚後，工作節奏放慢，別對自己太苛刻。

<天蠍座>

這星期的獅子滿月將落在你的事業主軸線，在工作上你渴望被肯定，也可能對權威不耐煩。當天王星順行後，親密關係的模式將開始出現變化。水星進雙魚後，你的戀愛與創作靈感上升，但別過度投射。

<射手座>

本星期遇到的獅子滿月將點燃你的理想與遠方，想離開現況的念頭變強。天王星順行後，工作型態或生活作息需要調整。水星進雙魚後，與家人相處上的情緒變得敏感，溫柔比道理更為重要。

<摩羯座>

本星期的獅子滿月將讓你面對深層情緒、信任或依附議題。天王星順行後，創作、戀愛或子女相關事務將出現新可能與機會。水星進雙魚後，與人溝通容易過於感性，記得把重要事寫下來。

<水瓶座>

本周的獅子滿月將照亮伴侶與重要他人，關係真相浮現。天王星順行後，家庭、住處或內在安全感開始改變。水星進入雙魚後，你的金錢判斷偏重感覺導向，盡可能避免衝動消費。

<雙魚座>

本星期的獅子滿月將提醒你關注身體與日常壓力。天王星順行之後，關於學習、溝通或短期計畫將出現新的突破。水星在本周將進入你命宮領域，直覺力將大開，但也要小心界線模糊。 資料提供：篠安老師 （篠安的天使花園 ） ＊以上言論僅供參考，不代表本台立場。

