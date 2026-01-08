2～10 倍效能躍升！西門子、NVIDIA 擴展合作版圖
[Newtalk新聞] 西門子與NVIDIA今(8日)宣布大幅擴展策略合作關係，以將人工智慧（AI）導入現實世界。雙方目標將共同開發工業與物理 AI 解決方案，為各產業與工業工作流程帶來 AI 驅動的創新，同時加速彼此的營運發展。
為支持相關開發，NVIDIA 將提供 AI 基礎設施、模擬函式庫、模型、框架與藍圖，西門子則將投入數百位工業 AI 專家，以及其頂尖的硬體與軟體技術。
西門子總裁暨執行長 Roland Busch 表示：「我們正攜手打造工業 AI 作業系統，重新定義物理世界的設計、建造與運作模式，進而擴展 AI 並創造對真實世界的影響。透過結合 NVIDIA 在加速運算與 AI 平台的領先地位，以及西門子領先的硬體、軟體、工業 AI 與資料，我們正賦能客戶運用最全面的數位孿生技術加速產品開發、即時調整生產流程，並推動從晶片到 AI 工廠的技術革新。」
NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「生成式 AI 與加速運算已經點燃了一場全新的產業革命，讓數位孿生從被動模擬進化為物理世界的主動智慧。我們與西門子的合作，將全球領先的工業軟體與 NVIDIA 的全端 AI 平台相結合，縮短構想與現實間的距離，使各產業能夠先在軟體中模擬複雜系統，隨後在真實世界中無縫實現自動化運作。」
加速整個工業生命週期
西門子與 NVIDIA 將攜手打造涵蓋產品與生產完整生命週期的 AI 加速工業解決方案，實現更快速的創新、持續最佳化，以及更具韌性與永續性的製造模式。雙方目標是建立全球首批完全由 AI 驅動、具備自適應能力的製造據點，並計畫以 2026 年即將在德國埃朗根（Erlangen）設立的西門子電子工廠（Siemens Electronics Factory）作為首個藍圖。
輝達表示，透過由軟體定義自動化與工業營運軟體驅動的「AI 大腦」，結合 NVIDIA Omniverse™ 函式庫與 NVIDIA AI 基礎設施，工廠能持續分析其數位孿生，在虛擬環境中測試改善方案，並將驗證結果轉化為產線上的實際營運調整。
這樣的模式可在從設計到部署的各個階段，加快並提升決策的可靠度，不僅提升生產力，也降低導入與調校的時間與風險。西門子與 NVIDIA 目標將這些能力擴展至關鍵垂直領域，目前已有包括鴻海科技集團、HD 現代集團、KION Group 與百事公司在內的多家客戶進行評估中。
隨著合作關係的擴展，西門子將完成其整個模擬產品組合的 GPU 加速，並擴大支援 NVIDIA CUDA-X™ 函式庫與 AI 物理模型，使客戶能夠更快執行更大規模、更高精準度的模擬任務。在此基礎上，雙方也將透過採用 NVIDIA PhysicsNeMo™ 與開放模型，共同推進生成式模擬的發展，打造具備即時工程設計與自主最佳化能力的自主型數位孿生。
推動加速運算時代的電子設計自動化
輝達指出，透過將工業 AI 營運邏輯應用於半導體與 AI 工廠，西門子與 NVIDIA 正加速推動 AI 產業革命的核心引擎。雙方將以半導體設計為起點，並基於 NVIDIA 廣泛採用西門子工具的基礎，將 NVIDIA CUDA-X 函式庫、PhysicsNeMo 與 GPU 加速技術整合至西門子的 EDA 產品組合，重點聚焦於驗證、佈局與製程最佳化，目標在關鍵工作流程中實現 2 至 10 倍的效能提升。
此次合作也將導入 AI 輔助功能，包括佈局指引、除錯支援與電路最佳化，在滿足嚴格可製造性要求的同時，大幅提升工程生產力。這些能力將共同推進設計、驗證、製造與數位孿生的AI 原生引擎，從而縮短設計週期、提升良率，並交付更可靠的成果。
西門子與 NVIDIA 亦將共同開發可重複複製的新一代 AI 工廠藍圖，加速推動工業 AI 革命，並為其 AI 加速的工業產品組合奠定高效能基礎。
此藍圖將在滿足新一代高密度運算對電力、散熱與自動化的需求之餘，同時確保速度與效率兩方面皆能發揮優勢，從規劃、設計到部署、營運的完整生命週期進行最佳化。雙方合作整合 NVIDIA 的 AI 平台發展藍圖、AI 基礎設施專業、合作夥伴生態系，以及基於 NVIDIA Omniverse 函式庫的加速模擬能力，並融合西門子在電力基礎設施、電氣化、電網整合、自動化與數位孿生領域的優勢。西門子與 NVIDIA 將致力於加速全球工業級 AI 基礎設施的部署，提升能源效率並強化系統韌性。
在擴展至各產業前，西門子與 NVIDIA 將率先在自身系統中導入相關技術，藉此加速彼此的營運與產品組合。NVIDIA 將評估採用西門子的解決方案，以精簡並最佳化自身營運與產品；西門子則將檢視自身工作負載，並與 NVIDIA 合作加速其運行效率，將 AI 更深入整合至西門子的客戶產品組合中。透過相互加速與持續進行系統最佳化，西門子與 NVIDIA 正為客戶創造價值與可擴展性的具體實證。
