2/11至2/22春節計程車加成北北基同步按表收費

▲今年計程車春節加成收費自二月十一日零時起共計十二天，圖為板橋火車站前計程車排班區。（圖：新北交通局提供）

今年新北市計程車春節加成收費，自二月十一日零時起至二月廿二日二十四時止，共計十二天。新北交通局今（十九）日表示，春節加成三十元已納入跳表金額，與臺北市、基隆市同步實施，民眾依跳表金額支付車資；瑞芳及烏來地區固定路線依現場公告收費。

交通局運輸管理科長許芫綺表示，春節加成三十元、夜間（二十三時至六時）加成二十元及國道通行費，均計入跳表收費。夜間加成由計費表自動加計；春節加成及國道通行費則由駕駛操作設定，計費表將顯示「春節」字樣。提醒乘客下車前索取乘車證明並確認金額；如遇超收，請記下車號、時間及地點撥打一九九九市民服務專線提出申訴。

交通局印製春節加成計費貼紙，分送至計程車公（工）會、司機服務中心、交通警察大隊、警察廣播電臺及標檢局，供駕駛索取並張貼於副駕駛座椅背，方便乘客查閱。交通局強調，春節期間將加強與警察局聯合稽查，若有未依跳表收費或未具執業資格等違規，經查屬實，將依《公路法》裁處九千元至九萬元罰鍰。