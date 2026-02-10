2／11送神日清屯！命理師曝「1動作」倒光好運...最佳祭拜時間、禁忌一次看

2／11為送神日。示意圖／資料畫面

2月11日（農曆12月24日）將迎來重要民宿「送神日」，家家戶戶都會準備甜食祭拜，希望灶王爺能夠替自己，在玉皇大帝前美言幾句，命理師也列出送神日重點，包含送神最好時機，以及清掃神桌（俗稱清屯）的順序與禁忌，若沒時間在當天送神也別擔心，改做1事，也有同樣的效果。

什麼是送神日？

每年農曆12月24日為送神日，相傳古人擔憂神佛會在除夕遭年獸侵害，因此將供奉的神佛恭請回天庭。在完成儀式後，古人也會帶著家人提前避走山中，躲避年獸。

這天灶王爺領銜眾神返回天庭，向玉皇大帝稟報過去一年人間發生的善惡與疾苦，因此家家戶戶都會準備甜食（糖果、水果、湯圓等）祭拜，盼得灶王爺替一家人在天庭美言幾句。

此外，若遇到人生困難的民眾，如運勢卡關、官司纏身等，也會藉此向神明請求支援、幫忙化解困境，同樣會由家中神明向玉皇大帝轉述。

送神日該做什麼？有哪些事別做？

命理專家楊登嵙認為，送神從農曆12月24日子時（晚間11時~隔日凌晨1時）開始，越早送神越好，不過若當天無法送神，一直到除夕當晚7時前，都可以進行相關儀式。

星座塔羅牌專家小孟老師指出，供品可準備三牲水果5樣、甜粿、甜湯圓、紅龜粿、酒或水三杯、香燭一對，花一對，紙錢則準備壽金、刈金、甲馬，在祭拜時先在神明桌上放上供品，點燃蠟燭，燒3柱香請眾神來用餐，可到廚房拿香拜一下請灶王爺到神桌用餐。

小孟老師列出送神6大禁忌，切記「不可以說壞話吵架」、「不要太晚」、「神像、香爐、祖先牌不要亂搬動，務必歸位」、「不宜直接用水清洗佛像與牌位」、「送神完再開火」、「清囤不宜有負面情緒」。

清屯步驟、禁忌一次看 這類人要迴避

送神日除了祭拜家中神明，也是一年之中最適合清掃神明廳與祖先牌位的時機，俗稱「清屯」，送神完就可以進行清屯。

命理專家廖大乙提醒，告知神明與祖先自己將清掃請求迴避，並謹記「先神明、後祖先」的順序，若神像或牌位有髒汙，先用毛刷清理，若還是不乾淨，再用布擦拭。

清理香爐時也不得大意，切記香腳用「左手拔」，較為尊敬，且「留內不留外」，留下最靠近神位的3支香腳，象徵留下福、祿、壽三寶，且千萬不可以「倒爐」清理香灰，只能用湯匙慢慢撈出，否則恐讓好運也跟著倒掉。

此外，清理掉的香腳可以壽金燒化，香灰則別丟進垃圾桶，撒放盆栽回歸自然即可。

命理專家毛衣老師提醒，家中若逢喪事則不需送神，也不宜進行大掃除，以免沖煞。

除舊布新也能開運

廖大乙也分享，清屯的精神在於去除穢氣、迎接新運，除了清掃神明廳之外，也可以藉此清掃家中環境，把負能量的東西丟棄，如枯萎植物、破舊衣物等，也象徵著新的一年會迎來好運勢。

此外，也可以在大掃除後，準備一碗鹽巴與白米並混合，往住家大門外撒，象徵將家中晦氣掃出門外。

一定要送神嗎？

因行程因素，無法在農曆12月24日當天進行送神，只要提前點香，向家中神明說明即可。若家中沒有供奉神明，僅祭拜祖先，命理師認為不必特別進行送神儀式。

家中完全沒有神桌，也可以改到大廟，感謝神明過去一年的守護，並祈求明年一切平安順遂即可。

★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。



