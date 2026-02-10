2／11送神日清屯！命理師曝「1動作」倒光好運...最佳祭拜時間、禁忌一次看
2月11日（農曆12月24日）將迎來重要民宿「送神日」，家家戶戶都會準備甜食祭拜，希望灶王爺能夠替自己，在玉皇大帝前美言幾句，命理師也列出送神日重點，包含送神最好時機，以及清掃神桌（俗稱清屯）的順序與禁忌，若沒時間在當天送神也別擔心，改做1事，也有同樣的效果。
什麼是送神日？
每年農曆12月24日為送神日，相傳古人擔憂神佛會在除夕遭年獸侵害，因此將供奉的神佛恭請回天庭。在完成儀式後，古人也會帶著家人提前避走山中，躲避年獸。
這天灶王爺領銜眾神返回天庭，向玉皇大帝稟報過去一年人間發生的善惡與疾苦，因此家家戶戶都會準備甜食（糖果、水果、湯圓等）祭拜，盼得灶王爺替一家人在天庭美言幾句。
此外，若遇到人生困難的民眾，如運勢卡關、官司纏身等，也會藉此向神明請求支援、幫忙化解困境，同樣會由家中神明向玉皇大帝轉述。
送神日該做什麼？有哪些事別做？
命理專家楊登嵙認為，送神從農曆12月24日子時（晚間11時~隔日凌晨1時）開始，越早送神越好，不過若當天無法送神，一直到除夕當晚7時前，都可以進行相關儀式。
星座塔羅牌專家小孟老師指出，供品可準備三牲水果5樣、甜粿、甜湯圓、紅龜粿、酒或水三杯、香燭一對，花一對，紙錢則準備壽金、刈金、甲馬，在祭拜時先在神明桌上放上供品，點燃蠟燭，燒3柱香請眾神來用餐，可到廚房拿香拜一下請灶王爺到神桌用餐。
小孟老師列出送神6大禁忌，切記「不可以說壞話吵架」、「不要太晚」、「神像、香爐、祖先牌不要亂搬動，務必歸位」、「不宜直接用水清洗佛像與牌位」、「送神完再開火」、「清囤不宜有負面情緒」。
清屯步驟、禁忌一次看 這類人要迴避
送神日除了祭拜家中神明，也是一年之中最適合清掃神明廳與祖先牌位的時機，俗稱「清屯」，送神完就可以進行清屯。
命理專家廖大乙提醒，告知神明與祖先自己將清掃請求迴避，並謹記「先神明、後祖先」的順序，若神像或牌位有髒汙，先用毛刷清理，若還是不乾淨，再用布擦拭。
清理香爐時也不得大意，切記香腳用「左手拔」，較為尊敬，且「留內不留外」，留下最靠近神位的3支香腳，象徵留下福、祿、壽三寶，且千萬不可以「倒爐」清理香灰，只能用湯匙慢慢撈出，否則恐讓好運也跟著倒掉。
此外，清理掉的香腳可以壽金燒化，香灰則別丟進垃圾桶，撒放盆栽回歸自然即可。
命理專家毛衣老師提醒，家中若逢喪事則不需送神，也不宜進行大掃除，以免沖煞。
除舊布新也能開運
廖大乙也分享，清屯的精神在於去除穢氣、迎接新運，除了清掃神明廳之外，也可以藉此清掃家中環境，把負能量的東西丟棄，如枯萎植物、破舊衣物等，也象徵著新的一年會迎來好運勢。
此外，也可以在大掃除後，準備一碗鹽巴與白米並混合，往住家大門外撒，象徵將家中晦氣掃出門外。
一定要送神嗎？
因行程因素，無法在農曆12月24日當天進行送神，只要提前點香，向家中神明說明即可。若家中沒有供奉神明，僅祭拜祖先，命理師認為不必特別進行送神儀式。
家中完全沒有神桌，也可以改到大廟，感謝神明過去一年的守護，並祈求明年一切平安順遂即可。
★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。
回到原文
更多鏡報報導
12歲男童發燒「以為是流感」！醫聽完症狀一拉褲管驚呼：快送急診
礁溪老牌旅館頂樓長出垃圾山！巨量寶特瓶搖搖欲墜無人管...居民嘆：已經1年了
全台急凍！彰化48小時內「7人失去心跳」 醫籲瘦子別輕忽：有3特徵快就醫
幼稚園慘遭3男性侵1年！美女大胃王淚揭「魔爪威脅」陰影 抗憂鬱10年現況曝光
其他人也在看
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
陳小春本名曝光！昔豪砸百萬改名 只為讓全家改運
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導香港男星陳小春近年來將演藝事業重心放在中國，日前甚至以政協委員身分出席廣東惠州政協會議，而相關照片流出後，就有網友...
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的
電影《世紀血案》因取材問題惹議，也連帶掀起民眾對於「林宅血案」的討論，不少人更公開呼籲執政黨應公開真相；前行政院政務委員張景森指出，這起案子之所以無法偵破，就是因為過去40多年來，國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，更不諱言表示「一點都不懷疑是蔣經國做的」。更多風傳媒新聞：《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕張景森透過臉書......
曾馨瑩、賈永婕10貴婦開趴！ 關穎拎12萬元包包攫睛
鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來和好姐妹賈永婕、關穎等10名貴婦，一起到高級餐廳用餐，為好友慶生。
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
這週「雨最猛」時間曝！春節天氣出爐 除夕起2波冷空氣南下
冷空氣減弱、陽光回歸！天氣風險分析師林孝儒表示，今明兩天冷空氣逐步減弱，各地水氣偏少、雲量減少，白天氣溫明顯回升。不過週二晚間鋒面尾端掠過，週三起又有新一波冷空氣南下，強度不排除接近大陸冷氣團等級，北東部轉陰有雨，中南部則相對穩定。至於春節天氣趨勢也出爐，整體節奏偏快、預計有2波冷空氣南下，返鄉出遊民眾得留意日夜溫差。
被爆與具俊曄爭大S遺產！S媽否認喊「他是我兒子」 小S怒斥造謠
據《鏡週刊》報導，徐媽媽被指在人前與具俊曄互動親密，私下卻因大S遺產問題與女婿產生歧見，甚至傳出找上李靚蕾委任的律師團隊諮詢，並在相關事務上對具俊曄多所防備。消息指出，具俊曄後來也自行尋求法律協助，以維護自身權益，外界形容這段岳母與女婿關係已浮現暗潮。針對...
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]
快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％
上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
獨家／櫻桃自由來臨？！醫喊「出現1味道」快丟掉：細菌、黴菌已滋生
近來市場可見櫻桃蹤影，價格也較為親民，但有民眾發現，在賣場買的智利櫻桃竟然是苦味，醫師楊振昌對此表示，新鮮櫻桃可能偏酸，中、後期櫻桃的口感偏甜，「但若達苦味，應是已過熟或保存不當所致，恐已有細菌、黴菌滋生，最好別再食用，以免危害健康。」
簡廷芮再被爆婚姻生變！老公賴冠儒「親自發聲了」 他第一反應曝光
去年因「粿王風暴」意外捲入話題的簡廷芮，曾被外界點名與同遊美國的男星王品澔互動過於親密，當時在老公賴冠儒出面力挺、強調婚姻穩定後，風波才逐漸平息。近期卻再度傳出婚變疑雲，有熟悉簡家的人士發現，賴冠儒已悄悄從簡廷芮父親社群上的全家福照片中「消失」，引發外界揣測夫妻關係是否生變。
25年式大降13萬，Subaru Outback即將交棒E-Outback告別台灣市場？
在農曆春節假期到來之前，Subaru總代理台灣意美汽車公布了春節營運時間，與此同時也再度針對25年式Outback祭出優惠價149.8萬元，相較於原價162.8萬元等於降價13萬元。比較耐人尋味的是，這款最早由Legacy旅行車衍生而來的跨界休旅車，傳出已經進入出清階段，未來不再引進新年式車型，有可能改由Trailseeker歐規兄弟e-Outback遞補其產品空缺，結束長達20年的在台銷售歲月。
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
檢調大動作搜索高金素梅！疑涉案理由曝光了 黃國昌坦言：蠻震驚的
即時中心／黃于庭報導無黨籍立委高金素梅驚傳遭搜索，檢調今（10）早大動作前往她的住處、國會辦公室，展開相關行動，北檢目前仍低調未說明細節。據悉，她疑似涉詐助理費，觸犯《貪污治罪條例》；另有一說為，其競選資金可能來自中國，涉嫌違反《反滲透法》。對此，民眾黨主席黃國昌稍早聽聞此事，也坦言他確實「蠻震驚的」。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。