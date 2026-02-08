2/11送神＋清囤！牢記「19大注意事項」 公媽發爐要小心

記者高珞曦／綜合報導

今年國曆2月11日（農曆12月24日）是「送神日」與「清囤日」，命理專家高宏寓表示，這天要好好為神明廳的神像、祖先除穢清潔，要注意19個注意事項，如果遇上「發爐」需要特別留意，且不要直接倒掉香爐裡的所有香灰，以免衰運連年。

今年國曆2月11日迎來送神日與清囤日，命理專家高宏寓提醒注意19件注意事項。（示意圖／高宏寓提供）

命理專家高宏寓說明，農曆12月24日為送神日，要打掃神明廳、神明桌，穿戴整齊並洗手淨身，以恭敬的心點香，向神明與祖先稟告打掃時間。清潔過程要檢查神明金身和公媽神龕有無龜裂或破損，首先擦拭神明金身，接著按順序依次整理與清潔神明香爐、公媽龕、公媽爐，最後歸位入座，香爐正確的清法應是以壽金7張或是乾淨的專屬神用湯匙，舀出香灰過濾，若香爐的香灰過多，可用壽金取出過篩，再放回香爐內，再用壽金稍微按壓一下，維持約8分滿，香腳留3炷香即可，象徵留下福、祿、壽3寶，其餘放入金爐內燒化。

擦拭神明金身需注意9事項：

1、準備全新手套、全新的紅／黃布用於清潔。

2、切忌用水或濕紙巾擦拭神像，若觸犯，神像可能會無神或是退神。

3、若比較講究的人，每尊神像都得有專屬全新的細毛刷，過完檀香後擦拭金身。

4、擦拭金身前，先叩禮、後擦拭，順序必須從「頭」到「腳」。

5、從神尊前身依序開始（擦臉部之後再擦身體，擦完身體再擦腳）。

6、必須由上往下，不能由腳開始再到臉，這樣對神明是不敬。

7、全部整理完後，再備香案，請諸神歸位入座即可。

8、倘若神像出現小裂痕可自行用香灰填補。

9、擦拭神像金身，盡可能男性神明由男性清潔，女性神明由女性清潔，或是擲筊事先告知不便亦可。

送神、清囤需用全新的紅布清潔。（示意圖／高宏寓提供）

擦拭祖先牌位6大注意事項：

1、切忌用水或濕紙巾擦拭祖先牌位。

2、非必要情況下，不任意移動祖先牌位位置，更不建議抽出牌位來拍照記錄。

3、如非必要，一般不需移動公媽爐，如果需要移動，可於爐下底部放7張刈金或是1塊紅布墊底。

4、取出舊年於爐下放置的刈金，意即「鋪爐」。

5、外觀可用乾淨細毛刷或是布擦拭。

6、不建議黏住固定公媽爐。

清囤的4大禁忌：

1、家有行喪者，不送神也不清囤（不要動香灰，也不要動香爐），必要表達感謝之意，誠心雙手合十不拿香稟告即可。

2、一定要先洗手，這是對神明和祖先的基本尊敬。

3、切忌為貪快將香爐捧起直接傾倒香灰，這舉動稱為「倒爐」，恐招致「家運全倒」，讓家中整年運勢不順。

4、爐內開光後有爐氣、爐神，因此不建議隨便移動，需要重新安爐，且安爐的時間需避沖犯三煞，輕者時運不濟，重者可能有血光之災。清囤時，若公媽爐發爐，習俗上代表祖先有事情要交代，需要確認。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

